練りごまとオイスターソースでコクが出る！「もやしと厚揚げのごまドレサラダ」
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節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。
圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？
もやしと厚揚げのごまドレサラダ
1人分：190kcal
塩分：2.3g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
厚揚げ…1/2枚
にら…1/2わ
A〈混ぜる〉
・オイスターソース、酢、しょうゆ…各大さじ1/2
・白練りごま…大さじ2
・砂糖…小さじ1/3
・水…大さじ1・1/2
酒
塩
■【作り方】
1 厚揚げは横半分に切って1cm厚さに切る。にらは3cm長さに切る。
2 フライパンに水大3、もやし、厚揚げを入れ、酒小1、塩小1/2を順に加える。ふたをして強火で約2分蒸し焼きにし、全体を混ぜて再びふたをして約1分蒸し焼きにする。
3 にらを加えてふたをし、約30秒蒸し焼きにする。器に盛り、Aをかける。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
料理＝下条美緒、撮影＝澤木央子／『レタスクラブのもやし100レシピ』