椎名桔平が自身のInstagramで、映画館を訪れ、映画『スペシャルズ』の舞台挨拶のライブ中継を見ていたことを報告した。

【写真】椎名桔平の短髪＆サングラス姿のアップショット

■椎名桔平「佐久間&ユウタのライヴ中継を応援」

この日の椎名は、短髪にサングラスをかけたスタイルで登場。映画館に掲げられた映画『スペシャルズ』のパネルを指差ししている。

椎名はハッシュタグで「specials」「舞台挨拶中継#live」「六本木」と添えて、「佐久間&ユウタのライヴ中継を応援～本編を観てきました」と報告。

3月21日に東京・TOHOシネマズ 新宿にて行われた佐久間大介と中本悠太が登壇した公開御礼舞台挨拶のライブ中継を、六本木の映画館から見ていたようだ。椎名は最後に「観客目線で観れて楽しかった！」と顔文字を添えて感想を綴った。

これには佐久間もコメントで「えええ!?!?!?」と反応。椎名のサプライズ的な行動に驚いた様子だった。

この投稿には、「見守ってくれていたんですね」「桔平さん優しい」「優しい兄貴でシビれます」などの投稿が寄せられた他、「桔平さんのサングラス姿めちゃくちゃ格好良い」「ダンディー」と椎名のスタイリングにも注目が寄せられた。

■写真：椎名桔平が佐久間大介と中本悠太の舞台挨拶を見守る