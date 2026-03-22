『家で白髪染め』だけじゃない！【最旬の白髪ぼかし】ってこんなイケてる♡

今の白髪染めに物足りなさを感じたら、最旬のカットとカラーを組み合わせた「白髪ぼかし」を取り入れてみませんか？ ハイライトで立体感を出し、白髪をデザインの一部として活かすことで、伸びてきた根元も目立ちにくくなるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい最旬の白髪ぼかしヘアをご紹介します。

ハイライトが奥行きを作る、ウルフボブ

赤みを抑えた艶やかなブラウンに、ベージュ系ハイライトを施したウルフボブです。トップをコロンとした丸みのあるシルエットに整え、首元は絞って襟足は外ハネ仕上げ。ハイライトが透明感を演出しつつ、メリハリのあるカットがシルエットをスッキリと見せてくれます。

クセを活かしたウェーブレイヤーボブ

自身のクセとゆるふわのウェーブパーマをなじませたボブスタイル。カラーはナチュラルなトーンのベージュを採用して、白髪を自然にぼかしています。顔まわりとトップにレイヤーを入れることで、ボリューム調整効果も期待大。パーマのおかげで朝のスタイリングも時短できそうです。

ヘアマニキュアで艶を出す前下がりボブ

ヘアマニキュアで白髪をカバーしつつ、ハイトーンのベージュで全体を明るくなじませたスタイル。前下がりのボブにクシ跡を効かせつつ、毛先を内側に入れることでおさまり良く仕上げています。ハイライトの明るさとヘアマニキュア特有の艶が相まって、洗練された大人の雰囲気が漂います。

上品なミルクティベージュの丸みショート

ハイトーンのミルクティベージュで全体を明るくして、白髪をハイライトのように活かしたスタイルです。顔まわりにはフェイスレイヤーを施し、毛束を後ろへ流して抜け感をプラス。後頭部はふんわりとした丸みのあるシルエットに整えられています。地毛との境界線を曖昧にする明るいトーンにより、色落ちまで楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@hanae.yamaguchi様、@iimuro_yukii様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里