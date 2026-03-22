F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。レーシングブルズからは日本GP仕様のアイテムが発売される。日本語が施されたウェアのデザインが注目を集めている。

お馴染みの日本語6文字が躍った。

同チームの公式インスタグラムは22日、「日本は寒い？それとも私たちだけ？ スプリングエディションのレプリカキットを、今すぐゲットしよう！」とデザイン画像を公開。背面には「翼を」、前面には「さずける。」という、レーシングブルズの姉妹チームであるレッドブルの象徴的なキャッチフレーズが日本語で施された。洗練されたデザインは、海外ファンからも注目されている。

「これマジで良い」

「気に入ったわ……これ絶対ゲットしなきゃ」

「まさに最高だ」

「マジかよ、これ本当にイケてる」

「夢中だわ」

「いつ米国のショップに売り出されるの」

「センスが神がかってる」

「日本グランプリが本当に楽しみ！」

日本GPは通算40回目の開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）