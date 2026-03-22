「マジかよ」 F1日本GP間近…ウェアに入れた“6文字の日本語”グッズを海外称賛「これ良い」
F1日本GP
自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。レーシングブルズからは日本GP仕様のアイテムが発売される。日本語が施されたウェアのデザインが注目を集めている。
お馴染みの日本語6文字が躍った。
同チームの公式インスタグラムは22日、「日本は寒い？それとも私たちだけ？ スプリングエディションのレプリカキットを、今すぐゲットしよう！」とデザイン画像を公開。背面には「翼を」、前面には「さずける。」という、レーシングブルズの姉妹チームであるレッドブルの象徴的なキャッチフレーズが日本語で施された。洗練されたデザインは、海外ファンからも注目されている。
「これマジで良い」
「気に入ったわ……これ絶対ゲットしなきゃ」
「まさに最高だ」
「マジかよ、これ本当にイケてる」
「夢中だわ」
「いつ米国のショップに売り出されるの」
「センスが神がかってる」
「日本グランプリが本当に楽しみ！」
日本GPは通算40回目の開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。
（THE ANSWER編集部）