日本GP仕様のアイテムを発売したレーシングブルズ【写真：ロイター】

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F1日本GP

　自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。レーシングブルズからは日本GP仕様のアイテムが発売される。日本語が施されたウェアのデザインが注目を集めている。

　お馴染みの日本語6文字が躍った。

　同チームの公式インスタグラムは22日、「日本は寒い？それとも私たちだけ？　スプリングエディションのレプリカキットを、今すぐゲットしよう！」とデザイン画像を公開。背面には「翼を」、前面には「さずける。」という、レーシングブルズの姉妹チームであるレッドブルの象徴的なキャッチフレーズが日本語で施された。洗練されたデザインは、海外ファンからも注目されている。

「これマジで良い」
「気に入ったわ……これ絶対ゲットしなきゃ」
「まさに最高だ」
「マジかよ、これ本当にイケてる」
「夢中だわ」
「いつ米国のショップに売り出されるの」
「センスが神がかってる」
「日本グランプリが本当に楽しみ！」

　日本GPは通算40回目の開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。

（THE ANSWER編集部）