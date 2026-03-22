美味しそうなのみーつけた♡【スタバ】食べ逃したくない「季節のおすすめケーキ」

【スターバックス】では、こだわりのドリンクと好相性のスイーツを販売中。なかでもイチオシなのが「ケーキ」です。今回は、この春おすすめのケーキを紹介します。お気に入りのドリンクにプラスして、ちょっぴりぜいたくに楽しんでみて。

あっという間に完食！？ 紅茶のチーズケーキ

@j.u_u.n__starbucksさんが「甘過ぎなくて重くなくておいしすぎてペロリと完食」してしまったというのが、こちらの「アールグレイ バスクチーズケーキ」です。断面には茶葉のつぶつぶが見えて、表面には焼き色がしっかりついています。「アールグレイの華やかな香りとクリーミーでなめらかな食感」が魅力だそう。紅茶好きもチーズケーキ好きも満足できそうです。

食感がポイントのシフォンケーキ

@megumiko_maniaさんが「軽そうに見えて満足感もある」と驚いたのがこちらの「クリームシフォンケーキ」です。しっかりと高さのあるシフォンケーキをクリームでデコレーション。ふんわりとした食感かと思いきや「もっちりしっかり系の生地で食べごたえあり」とのこと。クリームは「ミルク感のあるホイップクリーム」（公式サイトより）を使用。どんなドリンクとも相性がよさそうです。

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writer：Yuri.A