スペインはレトロマッチデーを実施へ

スペインのラ・リーガのクラブが着用する特別なレトロユニフォームデザインが発表され、3月19日にマドリードで開催中のファッション・ウィークで特別デザインのユニフォームがファッションショー形式でお披露目となった。

ラ・リーガは4月10日から13日にかけてレトロマッチデー（Jornada Retro）を開催する。これは各クラブが過去の象徴的なユニフォームから着想を受けた新しいデザインのユニフォームを着用して試合に臨むもので、ラ・リーガにとって史上初の試み。1部、2部の42チーム中38クラブが参加する。

なお、スペイン紙「AS」によると、今回のマッチデーでレトロユニフォームを着用しないのはレアル・マドリード、バルセロナ、ラージョ・バジェカーノ、ヘタフェの4クラブ。バルセロナはファッションショーで特別ユニフォームを発表したものの、技術的な問題に試合での着用はなし。ラージョとヘタフェも同様に試合での着用はないが、別の形でこの取り組みに協力する方針だという。レアル・マドリードに関しては、リーグ側が来季以降の参加に向けて説得を試みる意向だとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）