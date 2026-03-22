演歌界のレジェンド、細川たかしのアクリルスタンド（アクスタ）を、美味しそうな野菜と勘違いして（？）つつき続ける小鳥の姿がSNSで大きな反響を呼んでいる。



【写真】「美味しそう！」とアクリルをつつく

話題となっているのは、キンカチョウのバードしめじちゃん。飼い主さんが、自宅にある別のキンカチョウのアクスタと細川たかしさんのアクスタを並べて撮影していたところ、しめじちゃんがやってきて熱心につつき始めたという。



その「本気で野菜と間違えている」ような愛らしい姿に、なんと日本コロムビアや細川たかしさんの公式アカウントも反応。投稿者の飼い主さんに、当時の状況やしめじちゃんの素顔について話を聞いた。



――アクスタをつつき始めた時の状況を教えてください。



飼い主さん： うちにいる別のキンカチョウのアクスタと細川たかしさんのアクスタを並べて撮影していたら、バードしめじが寄ってきてつつき始めました。普段はあまりこういった行動はしないのですが、この時は違いましたね。



――しめじちゃんは、なぜあんなに一生懸命につついていたのでしょうか。



飼い主さん： くちばしの動きが「むしゃむしゃ」としていたので、本気で野菜だと思って間違えているんだな、と感じました。



――公式アカウントからも反応があり、驚かれたのではないですか？



飼い主さん： 日本コロムビアさんはお堅いメーカーさんのイメージだったので、反応をいただけてびっくりしました。実は、細川たかしさんと細川一門さんのアカウントには、2年前にも何度かアクスタを食べようとしている動画でバズったことがあり、認知していただいていたようです。「お久しぶりです」という嬉しい気持ちになりました。



――しめじちゃんは、普段はどのような性格なのですか？



飼い主さん： 性格は人間によく懐いていて、とても陽気なタイプです。普段は「ぺーぺー」と鳴きながらおもちゃで遊んだり、水浴びを楽しんだりしています。寝る時はぬいぐるみと一緒に寝ているんですよ。



◇ ◇



投稿には「公式が反応するの面白すぎる」「色が野菜に見えたのかな？」「可愛い確信犯」といった声が寄せられた。なお、飼い主さんは「鳥が食べるお野菜の種類は必ず獣医師にご相談ください」と注意を呼びかけている。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）