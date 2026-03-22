この先3月23日(月)〜4月4日(土)は、低気圧や前線の影響で、九州から関東を中心にたびたび雨が降るでしょう。桜が見頃を迎える所が多くなりますが、お花見の計画は天気予報のチェックを。九州から関東では最高気温が20℃前後と春本番の暖かさの日が多くなりそうです。

3月23日(月)〜29日(日)はたびたび雨 お花見の計画は天気をチェック

3月23日(月)〜29日(日)の期間は、低気圧や前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。23日(月)は九州から関東にかけて一時的に雨が降るでしょう。北陸から北海道も日本海側を中心に所々で雨が降りそうです。24日(火)は晴れる所が多いですが、九州では雨が降るでしょう。25日(水)〜26日(木)は九州から関東で雨が降りやすい見込みです。27日(金)は九州で、28日(土)〜29日(日)は東海や東北の太平洋側の所々で雨が降るでしょう。





名古屋は24日(火)に、東京や高知は25日(水)に桜が満開となる予想です。今週は桜が見頃を迎える所が多くなりますが、お花見の計画はこまめに天気予報のチェックをしてください。最高気温は平年並みか高い日が多い見込みです。ただ、26日(木)は東京都心で13℃と薄着だとヒンヤリするでしょう。27日(金)〜29日(日)は九州から関東で20℃前後まで上がり、上着がいらないくらいの陽気になりそうです。日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。

3月30日(月)〜4月4日(土)も天気は周期的に変化 春本番の暖かさの日が多い

3月30日(月)〜4月4日(土)の期間も春らしく天気は周期的に変化するでしょう。30日(月)は関東で雨が降りそうです。31日(火)は九州から東海で、4月1日(水)は近畿から東北で雨が降るでしょう。2日(木)以降は晴れる所が多くなりそうです。



最高気温は関東から九州では20℃前後まで上がる日が多く、昼間は春本番の暖かさの日が多いでしょう。一方、朝晩はまだ10℃前後まで下がるため、調節しやすい服装が良さそうです。