三変の味わいで和牛を堪能！ 焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」

記事ポイント 2月27日発売の和牛新メニュー。1,680円で楽しめる限定提供です。蒸し工程で三変の味わいを満喫。 2月27日発売の和牛新メニュー。1,680円で楽しめる限定提供です。蒸し工程で三変の味わいを満喫。

焼肉家蔵が2月27日から、新作メニュー「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」を販売しています。

和牛を焼くのではなく蒸して仕上げることで、やわらかさと上品な旨みを楽しめる一品です。

そのまま、薬味、出汁茶漬けと、食べ進めるほどに違う表情を味わえるのも魅力になっています。

焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」

発売日：2026年2月27日価格：1,680円商品名：和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜

焼肉家蔵は、和牛の真髄を追い続ける焼肉店です。

今回は鰻の蒲焼の技法に着想を得て、和牛の脂の旨みと特製たれの調和を引き出す蒸し工程を取り入れています。

ホロホロとほどける食感に加え、食べ方を変えながら楽しめる構成で、焼肉とはひと味違う和牛の魅力を堪能できます。

一膳目はそのまま味わい、二膳目はわさびや山椒、ネギで変化をつけ、三膳目は和風出汁茶漬けで締める流れです。

ランチでもディナーでも選びやすく、少し特別な和牛メニューを楽しみたい日にぴったりです。

焼肉家蔵は、職人の目利きで選んだ和牛を扱い、精肉店併設ならではの鮮度のよさも魅力にしています。

和モダンの空間で、牛カツやローストビーフ丼、焼肉ランチなど幅広い和牛メニューとあわせて楽しめます。

松井山手店は駅から徒歩で立ち寄りやすく、南草津店はゆったり食事を楽しみたい日に選びやすい店舗です。

どちらも全席禁煙で、家族や友人との食事にも使いやすい環境が整っています。

焼肉の力強さとは違う、やさしくほどける和牛のおいしさを味わいたい人におすすめです。

食べ方で印象が変わるので、ひと皿の中で満足感のある変化を楽しめます。

2月27日から焼肉家蔵の各店で味わえるため、和牛の新しい楽しみ方を探している人にぴったりです。

焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜の価格はいくらですか？

価格は1,680円です。

Q. いつから販売されていますか？

2026年2月27日から販売されています。

Q. どんな楽しみ方ができますか？

そのまま味わう食べ方に加え、薬味を添えた味わい方と和風出汁茶漬けまで、三変の楽しみ方が用意されています。

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