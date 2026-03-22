和牛の旨みを締めまで楽しめる！ 焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

記事ポイント 780円で和牛の旨みを味わえる一杯です。信州プレミアム和牛の骨を使った新メニューです。和牛ローストビーフをのせた贅沢な仕立てです。 780円で和牛の旨みを味わえる一杯です。信州プレミアム和牛の骨を使った新メニューです。和牛ローストビーフをのせた贅沢な仕立てです。

焼肉家蔵では、信州プレミアム和牛の骨を使った「極・和牛骨ラーメン」を楽しめます。

焼肉専門店ならではの一頭買いの強みを活かし、骨まで余すことなくおいしさにつなげた新メニューです。

あっさりした口当たりと和牛らしい甘みをあわせ持つ、締めにも選びやすい一杯に仕上げています。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

商品名：極・和牛骨ラーメン価格：780円提供店舗：焼肉家蔵 南草津店、焼肉家蔵 松井山手店信州プレミアム和牛の骨を使ったスープと和牛ローストビーフのトッピング

焼肉家蔵は、和牛を一頭買いで扱う強みを活かし、食肉以外の部位にも目を向けた焼肉店です。

今回の「極・和牛骨ラーメン」は、信州プレミアム和牛の骨から引き出した旨みを一杯にまとめ、和牛を最後の一滴まで味わえる楽しさを届けます。

長時間炊き上げたスープは、すっきりした飲み口の中に甘みとコクが重なり、焼肉と一緒でも締めでも選びやすいバランスです。

和牛骨の旨みをじっくり引き出したスープは、まろやかなコクと香ばしさが広がります。

後味は重くなりすぎず、上質な脂の余韻を心地よく楽しめるので、焼肉の時間を気持ちよく締められました。

原料となる骨まで活かす発想には、命を余すことなくいただくという考え方が込められています。

未利用資源に新たな価値を与える取り組みが、焼肉店ならではのごちそう感を備えたラーメンとして形になっています。

店内には精肉店も併設されており、数十種類以上の和牛をそろえる焼肉家蔵らしい素材へのこだわりも魅力です。

和牛の旨みをラーメンで気軽に楽しめるので、焼肉の新しい楽しみ方を探している人におすすめです。

あっさり感とコクを両立した味わいは、食事の締めを少し特別にしたいときにもよく合います。

焼肉家蔵 南草津店と松井山手店で味わえる、和牛の魅力を広げる一杯です。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 極・和牛骨ラーメンの価格はいくらですか？

価格は780円です。

Q. 極・和牛骨ラーメンはどんな具材を楽しめますか？

信州プレミアム和牛の骨を使ったスープに、和牛ローストビーフをトッピングしています。

Q. どこで提供されますか？

焼肉家蔵の南草津店と松井山手店で提供されます。

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