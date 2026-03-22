本田望結、妹・紗来とのキュートすぎる姉妹2ショに反響「愛が伝わる」「天使みたい」
女優の本田望結が、21日までにインスタグラムを更新。妹・紗来とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】本田姉妹の仲良し2ショット
本田が「#みゆさら」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ふたりで密着した2ショットや互いを撮り合うソロショットなどが収められている。
姉妹の仲良しぶりが伝わるオフショットの数々に、ファンからは「愛が伝わる」「天使みたい」「2人共可愛い」などの声が集まっている。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍。フィギュアスケーターとしても活動している。
引用：「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）
【写真】本田姉妹の仲良し2ショット
本田が「#みゆさら」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ふたりで密着した2ショットや互いを撮り合うソロショットなどが収められている。
姉妹の仲良しぶりが伝わるオフショットの数々に、ファンからは「愛が伝わる」「天使みたい」「2人共可愛い」などの声が集まっている。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍。フィギュアスケーターとしても活動している。
引用：「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）