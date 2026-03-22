ザックザク食感がおつまみにうれしい！ ブルボン「ガチじゃが」

記事ポイント 2026年3月24日に全国発売。ザックザク食感へリニューアル。2品の定番系フレーバーを展開。 2026年3月24日に全国発売。ザックザク食感へリニューアル。2品の定番系フレーバーを展開。

ブルボンは2026年3月24日、「ガチじゃが」をリニューアルして発売します。

独自技術で網目状に加工した厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を楽しめる仕上がりです。

しっかり噛んで味わいたいときや、おつまみ向けのポテトチップスを選びたいときにも注目の2品です。

ブルボン「ガチじゃが」

発売日：2026年3月24日内容量：98g販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

ブルボンは、新潟県柏崎市に本社を置く菓子メーカーです。

今回の「ガチじゃが」は、食べ応えのある厚めの生地ベースを活かしながら、噛んだ瞬間のザックザク感を高めたリニューアルが見どころになります。

網目状に加工した独自の形状によって、堅さのある噛み心地とポテトの風味、パワフルな味わいをしっかり楽しめます。

しっかりした食感のスナックを選びたいときはもちろん、家でのおつまみや気分を切り替えたい間食にもぴったりです。

「ガチじゃがコク旨コンソメ味」は、野菜やスパイス、チキンエキスなどをブレンドしたコクとうま味が楽しめる定番フレーバーです。

厚みのある生地とコンソメの力強い味わいが合わさり、食べ進めたくなる満足感につながります。

「ガチじゃが香ばしにんにく味」は、にんにくのパンチに加えて、隠し味の醤油としょうがが重なるこってり系の味わいです。

食感の強さに負けない濃厚な風味があり、しっかりした味のスナックを楽しみたい日に選びやすい一品です。

噛み応えまで楽しめるポテトチップスを探している人におすすめです。

コンソメのうま味とにんにくの香ばしさから、その日の気分で味を選べます。

発売は2026年3月24日で、コンビニエンスストアや量販店など幅広い売り場で手に取りやすくなります。

ブルボン「ガチじゃが」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボンの「ガチじゃが」はいつ発売されますか？

発売日は2026年3月24日です。

Q. 「ガチじゃが」は何種類ありますか？

「ガチじゃがコク旨コンソメ味」と「ガチじゃが香ばしにんにく味」の2品です。

Q. 内容量と販売場所を教えてください。

内容量は98gで、コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

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