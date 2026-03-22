生放送で人気スキンケアを見比べられる！ 銀座ハリッチ「ショップチャンネル」

記事ポイント 3月21日にショップチャンネル出演。人気美容液など3商品を紹介。全国16店舗の美容鍼灸院発スキンケア。 3月21日にショップチャンネル出演。人気美容液など3商品を紹介。全国16店舗の美容鍼灸院発スキンケア。

銀座ハリッチが3月21日、「ショップチャンネル」でスキンケア商品を紹介します。

累計販売本数45万本を突破した美容液をはじめ、肌悩みに寄り添うアイテムを生放送でチェックできる機会です。

前回は放送開始約40分で完売した商品もあり、今回の放送にも注目が集まります。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル」

放送日：2026年3月21日放送番組：ショップチャンネル紹介商品：ハリッチプレミアムリッチプラス、レチベイビー、Ekiスキンベールプライマー

銀座ハリッチは、美容鍼灸院から生まれたスキンケアブランドを展開しています。

全国16店舗で培った知見を背景に、東洋医学の考え方と美容科学を掛け合わせたアイテムを届けている点も魅力です。

今回の番組では、代表の川辺奈穂さんがゲスト出演し、商品開発の想いや成分へのこだわりをわかりやすく伝えます。

ショップチャンネル限定のお得なセットも用意されており、気になっていた商品をまとめて知りたい人にもぴったりです。

ハリッチプレミアムリッチプラス

商品名：ハリッチプレミアムリッチプラス注目ポイント：ヒト幹細胞順化培養液10％配合洗顔後すぐに使える1ステップ設計

ハリッチプレミアムリッチプラスは、肌の土台である角質層に着目した“根幹美容液”です。

ヒト幹細胞順化培養液に加え、ナイアシンアミドやフラーレンも配合し、毎日のケアをシンプルに続けたい人に向いています。

洗顔後すぐに塗布するだけでケアが完結するため、スキンケアの手数を抑えながら取り入れられます。

レチベイビー

商品名：レチベイビー注目ポイント：アルガクティブ レチナート(R)配合朝晩のケアにも取り入れやすい処方

レチベイビーは、肌表面のごわつきを整え、なめらかな質感へ導くクリームです。

自然由来の藻類から生まれた整肌成分と、国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させたエキスを組み合わせ、年齢に応じた肌印象に寄り添います。

刺激に配慮した設計なので、日々のスキンケアに無理なく組み込みやすいのも嬉しいポイントです。

Ekiスキンベールプライマー

商品名：Ekiスキンベールプライマー紫外線防止機能：SPF35／PA+++紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方

Ekiスキンベールプライマーは、紫外線やブルーライトによる乾燥やくすみに配慮した化粧下地です。

光を均一に反射する整肌成分を配合し、毛穴や小ジワの影をやわらげながら、透明感のあるツヤ肌印象へ整えます。

紫外線、乾燥、摩擦など日中の外的ストレスにさらされやすい肌をいたわりながら使えるので、ベースメイクを軽やかに仕上げたい日に活躍します。

美容液からクリーム、プライマーまで放送でまとめてチェックできるので、肌悩みに合わせて選びたい人におすすめです。

美容鍼灸院ならではの発想を生かしたアイテムを知りたい人にも、見応えのある内容になっています。

3月21日の放送では限定セットも登場し、自宅でのケアを見直すきっかけにもなります。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル」の紹介でした。

よくある質問

Q. 放送はいつ視聴できますか？

3月21日に放送されます。

Q. 番組ではどんな商品が紹介されますか？

ハリッチプレミアムリッチプラス、レチベイビー、Ekiスキンベールプライマーが紹介されます。

Q. 銀座ハリッチはどんなブランドですか？

全国16店舗を展開する美容鍼灸院発のスキンケアブランドです。

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