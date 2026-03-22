さっぱりした甘さを楽しめる！ ブルボン「シチリアレモントリュフ」

記事ポイント 3月24日に「シチリアレモントリュフ」を発売。シチリア産レモン果汁入りのセンタークリーム。レモンの酸味とホワイトパウダーの甘さを楽しめます。 3月24日に「シチリアレモントリュフ」を発売。シチリア産レモン果汁入りのセンタークリーム。レモンの酸味とホワイトパウダーの甘さを楽しめます。

ブルボンは3月24日に「シチリアレモントリュフ」を発売します。

レモンのさわやかさを楽しめる、期間限定のトリュフチョコレートです。

軽やかな酸味とやさしい甘さが重なり、季節感のある味わいを楽しめます。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」

発売日：2026年3月24日商品名：シチリアレモントリュフ販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

ブルボンは菓子やスイーツで親しまれている食品メーカーです。

今回登場する「シチリアレモントリュフ」は、シチリア産レモンの濃縮果汁を練り込んだセンタークリームが魅力です。

レモンのさわやかな酸味に、ホワイトパウダーのやさしい甘さとチョコレートを重ねた、すっきり楽しめる仕立てになっています。

気分を軽やかにしたいおやつ時間にも取り入れやすい、季節限定のトリュフチョコレートです。

トリュフチョコレートらしいコクを楽しみながら、レモンの風味で後味を軽やかに味わえるのがうれしいポイントです。

濃厚すぎないチョコレートを選びたい人や、春夏らしいさっぱりした甘さを楽しみたい人にもおすすめできます。

発売日は2026年3月24日で、量販店やドラッグストア、小売店、売店などで順次手に取りやすい商品です。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」の紹介でした。

よくある質問

Q. シチリアレモントリュフはいつ発売されますか？

発売日は2026年3月24日です。

Q. シチリアレモントリュフはどんな味わいですか？

シチリア産レモンの濃縮果汁を使ったセンタークリームに、レモンの酸味、ホワイトパウダーのやさしい甘さ、チョコレートを組み合わせた味わいです。

Q. どこで購入できますか？

量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

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