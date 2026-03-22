「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）

神戸国際大付がサヨナラで敗れ、昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付へのリベンジはならなかった。

１点リードの八回だった。２死一、三塁から遊ゴロに打ち取ったかに思われたが、内野の連係ミスで適時失策となり同点。なおも２死満塁カウント３ボールからのピンチは脱出し、九回も決定打を許さず。延長十回無死満塁もしのいだ。しかし十一回に１点を勝ち越した直後、２死一、三塁、カウント１−２と「あと１球」の状況まで進んだが、吉田に左越えの２点二塁打を浴びて試合をひっくり返された。

神戸国際大付は１点ビハインドの五回、１死一、三塁の状況で飛球をキャッチした右翼手・山城が一塁走者がヒットエンドランで飛び出しているのを見逃さなかった。バックホームではなく冷静に一塁へ強い送球。本塁よりも早くアウトになったと判断され、追加点を阻止した。

直後の六回に１死二塁から田中の適時打で試合を振り出しに戻した神戸国際大付。さらに八回には４番・川中に代えて途中出場となった中西が右前打でチャンスメークし、２死三塁から田中の中前適時打で勝ち越しに成功したが、勝利には届かなかった。

神戸国際大付は昨秋の神宮大会決勝で九州国際大付に１−１１で大敗。両チームの得点をグラウンドのスコアボードに貼り、悔しさとともに一冬を越えてきたが、リベンジはならなかった。