「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）

昨秋神宮大会王者の九州国際大付が延長タイブレークの末にサヨナラ勝ちで神戸国際大付を下し、初戦を突破した。

延長十回、神戸国際大付の攻撃を無得点に封じたが、直後に無死満塁の好機を生かすことができず。十一回に１点を勝ち越されたが、２死一、三塁、カウント１−２と「あと１球」の状況から吉田が左越え２点二塁打を放ち、執念で逆転に成功した。両チームの熱戦に甲子園は大きな拍手に包まれた。

楠城監督は「甲子園で１勝するのはこんなに大変なのかと。１勝する重みを全身に受けながら戦ってました」と自身甲子園初勝利を振り返った。「耐えて耐えて勝利をつかみ取るチャンスがくるまで頑張ろうという声かけはしていました」と明かし、「プレッシャーもあったかと思うんですけど、大舞台で楽しんでいくというのを体現できて感謝しかありません」と語っていた。

試合は初回に敵失から好機を広げ、城野の遊撃適時内野安打で先制。だが以降は追加点が奪えず、五回１死一、三塁の場面では犠飛かと思われたが、ヒットエンドランで一塁走者が飛び出しており戻れず。三塁走者の生還よりも早く一塁がアウトになったと判断され、得点が認められなかった。

すると六回、神宮大会決勝でも神戸国際大付打線を抑え込んだ岩見が田中に同点タイムリーを浴びた。八回に２死三塁のピンチを招くと、再び田中に中前適時打を浴びて勝ち越しを許してしまった。それでも直後に敵失で試合を振り出しに戻し、劇的な結末を迎えた。

今大会は昨年センバツ王者・横浜、夏の甲子園王者・沖縄尚学が相次いで初戦で敗れていた中、神宮王者は苦しみながらも初戦を勝ち抜いた。