マラソン女子で今年度限りで現役を引退する細田あい（３０）＝エディオン＝が２２日、自身のインスタグラムを更新。ホンダの中山顕（２９）との結婚を発表した。

指輪をつけ、重ね合う手の写真とともに「このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました。競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときにはお互いに支え合いながら歩んできました。そして無事に引退レースを終えたこの節目に、皆様へご報告させていただきます。これからは夫婦として、互いに高め合いながら、共に成長していけるよう、より一層精進していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。引き続き応援よろしくお願いいたします」と綴った。

細田は２４年パリ五輪補欠。昨年１１月のクイーンズ駅伝では５区区間賞でチームの初優勝に貢献し、ＭＶＰを獲得。１日の東京マラソンで現役ラストレースを終えていた。

中山は中大時代に１９年箱根駅伝１区区間２位など活躍。ホンダ入り後は２２年ニューイヤー駅伝６区区間賞などの実績を持つ。