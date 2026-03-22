千葉ロッテ、公式チアパフォーマー衣装を2年ぶりリニューアル コーデバリエーションは歴代最多となる12パターン

千葉ロッテ、公式チアパフォーマー衣装を2年ぶりリニューアル コーデバリエーションは歴代最多となる12パターン