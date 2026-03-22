千葉ロッテ、公式チアパフォーマー衣装を2年ぶりリニューアル コーデバリエーションは歴代最多となる12パターン
千葉ロッテマリーンズは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすることを発表した。
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新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーを基調にデザイン。コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パターンとなる。衣装のリニューアルは、2024年以来2年ぶり。開幕戦となる27日の埼玉西武ライオンズ戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム、後6：30試合開始)から新衣装を着用してパフォーマンスする。
■M☆Splash!! 新衣装デザインコンセプト
デザインコンセプトは「個性の共存とチームとしての結束」。M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーをキーカラーに、歴代最多となる12通りのスタイリングを展開しました。トップス2種、ボトムス4種、ジャケット1種を自在に組み合わせることで、一人ひとりが放つ鋭い輝きと、多様な個性を引き出します。また、球団理念の信条「挑戦・熱狂・結束」を象徴する白・黒・グレーの3本線「BELIEF LINE」をあしらい、ファンの皆さんと一緒に勝利を目指す、強い意志を込めました。
■M☆Splash!!リーダーYUKAコメント
今シーズンから私たちの衣装が新しく生まれ変わります！全部で12パターンも着こなしができるので、『今日はどの組み合わせかな？』と毎試合新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います！バリエーション豊かな新衣装とともに、パワーアップしたパフォーマンスをお届けしますので、今シーズンも一緒を盛り上げていきましょう！
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■M☆Splash!!リーダーYUKAコメント
今シーズンから私たちの衣装が新しく生まれ変わります！全部で12パターンも着こなしができるので、『今日はどの組み合わせかな？』と毎試合新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います！バリエーション豊かな新衣装とともに、パワーアップしたパフォーマンスをお届けしますので、今シーズンも一緒を盛り上げていきましょう！