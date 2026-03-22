昨夜（21日）、茨城県牛久市の3階建てマンションで火事があり、性別不明の1人の遺体が見つかりました。

きのう午後8時50分ごろ、牛久市上柏田のマンションで「隣りの部屋が燃えている」と男性から119番通報がありました。

警察と消防によりますと、3階建てマンションの3階の一室から火が出て、消防車両など14台が出動し消火にあたりました。

火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元の部屋が全焼し、1人の遺体が見つかりました。

火元の部屋の住人とみられる女性からは、出火直後に119番通報が入っていましたが、現在は連絡が取れず、警察が遺体の身元の確認を進めています。

一方、栃木県さくら市柿木澤では、きょう午前4時ごろ、木造2階建て住宅が全焼しました。近隣住民からの通報を受けて消防が消火活動にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。

この家に住む91歳の男性と連絡がとれておらず、警察が遺体の身元の確認を進めています。