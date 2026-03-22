フェラーリの象徴的存在　“F1界の貴公子”シャルル・ルクレールの魅力

F1™︎2026年シーズンの開幕戦オーストラリアで3位表彰台だったフェラーリのシャルル・ルクレール（28）。フェラーリの象徴的存在であり、F1界を代表するスターの1人だ。端正なルックスと紳士的なふるまいから“F1界の貴公子”とも呼ばれる。

幼少期から輝きを放つ

ルクレールは1997年10月16日モナコ生まれ。5歳でカートを始め、CIK-FIA KF3ワールドカップで優勝、CIK-FIAアカデミートロフィーの年間チャンピオンとなった。その後も優秀な成績を収め、2016年にフェラーリドライバーアカデミーに加入。ARTグランプリからGP3シリーズに参戦し、チャンピオンを獲得した。翌年にはF2チャンピオンシップに進み、初挑戦でタイトルを獲得した。

2018年、アルファロメオ・ザウバーからF1デビューし、マシンの性能を超える走りで注目を集め、2019年にキミ・ライコネンの後任としてフェラーリに加入した。加入後、ルクレールは当時のエースのセバスチャン・ベッテルと互角に渡り合い、年間成績ではベッテルを上回った。

2020年〜21年のフェラーリは苦しい時期にあったものの、ルクレールは2022年には3勝、11回の表彰台9回のポールポジションを獲得し、真のタイトルコンテンダーとして躍進した。そして2024年には、モナコグランプリで悲願の母国初優勝を果たした。

2025年は7回の表彰台を獲得し、ドライバーズランキング5位でシーズンを終えた。

亡き父、親友、母国・モナコへの思い

ルクレールは、特に母国・モナコの市街地コースを愛する。また、フェラーリのホームグランプリでもあるイタリア・グランプリが行われるモンツァにも特別な思い入れがあり、そこでは2度の優勝を果たしている。

マシンを降りれば、極めて謙虚で思慮深い人物として知られる。その原動力には、亡き父と、親友のF1ドライバー、ジュール・ビアンキ（2014年日本グランプリで事故に遭い、フランスに搬送されるも9カ月後に25歳で死去）への強い思いがあるという。

私生活では、2025年11月に長年交際していたアレクサンドラ・サン＝ムルーと婚約したことを発表し、2026年3月にはモナコでの結婚式の様子を自身のSNSに公開した。インスタグラムで婚約を発表した際には、チームメートのルイス・ハミルトン、元チームメートのカルロス・サインツ、オスカー・ピアストリやエステバン・オコンらが祝福のメッセージを寄せ、ヘイリー・ビーバーなどのセレブリティーたちも「いいね！」を送った。

2026年シーズンは、開幕戦のオーストラリアで3位表彰台、第2戦の中国で4位、ドライバーズランキングは第2戦を終えた時点で3位につけている。

マシン開発が進むシーズン中盤以降には、さらなる優勝争いに加わる可能性も十分にあるだろう。どこまで順位を押し上げ、タイトル戦線に迫っていくのか、ルクレールの活躍に期待が高まる。