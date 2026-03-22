ワンコをハンモックに乗せようとしたら怖がったので、お父さんが抱っこして一緒に乗ってみたら…？ワンコの子どものように甘えん坊な姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で16万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「母性本能鷲掴みw」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：怖がりな保護犬と一緒に『ハンモック』に乗った結果…小さな子供のような『尊い反応』】

怖がりなワンコがハンモックに乗ったら…

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、元保護犬の「ワンジロー」君をハンモックに乗せてみた時の様子です。お父さんはワンジロー君に気持ち良くお昼寝してもらいたくて、部屋の中にハンモックを設置したそう。

しかし抱っこしてハンモックに乗せようとしたら、ワンジロー君は嫌がって逃げてしまったとか。ワンジロー君はとても怖がりなので、「これは危険なものなのでは…？」と警戒しているようです。

お父さんに甘える姿が愛おしい

ワンジロー君が怖がらないように、今度はお父さんが抱っこして一緒に乗ってみることに。最初は不安そうなお顔をしていたワンジロー君ですが、お父さんが優しく撫でているうちに、少し表情が柔らかくなったそう。

それでもまだ完全に不安が消えたわけではないようで、「絶対に僕から離れないでね？」とばかりにお父さんの胸に手を添え、ぴとっとくっついていたというワンジロー君。まるで小さな子どものように甘えん坊全開になっている姿が愛おしくて、守ってあげたいという気持ちが湧いてきます。

もう慣れたかと思いきや…？

そろそろワンジロー君も慣れてきたはずなので、お父さんは「ひとりで乗ってごらん」と降りようとしたそう。するとワンジロー君は「行かないで！」と、お父さんにしがみついてきたとか。そしてハンモックの上にひとりで取り残されると、一気に不安そうな表情に…。

少しの間、ワンジロー君はハンモックに乗ってユラユラ揺れていたのですが、ずっと緊張しっぱなしでお昼寝どころではなかったといいます。どうやらワンジロー君がハンモックに乗る時は、お父さんの抱っこが必須のようですね！

この投稿には「人間っぽく抱っこされてるのが、チョー可愛い」「お父さんに頼りきってる」「お父さんと一緒なら安心なんだね」「小さな子供のようで愛おしい」といったコメントが寄せられています。

ワンジロー君の可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。