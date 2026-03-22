阪神注目の「右の救援問題」育成→支配下→プロ初勝利とステップを踏む26歳右腕にファン熱視線「ロングもいけそう」 「出来上がっている」
早川は中継ぎとして3試合連続無失点と結果を残している（C）産経新聞社
いよいよ3月27日に開幕を迎える阪神がチーム整備を着々と進めている。
3月21日に行われたオリックスとのオープン戦（京セラドーム大阪）に先発した左腕、高橋遥人は5回2安打無失点。
【動画】育成出身、早川太貴はすでにプロ2勝と成長を示している
打線は3回一死三塁の場面で森下翔太の二ゴロの間に得点を奪うとこの1点を守り抜く、投手リレーも光った。
6回以降は早川太貴、ダウリ・モレッタ、桐敷拓馬、岩崎優のリレーでオリックス打線をわずか1安打に封じ込めた。
オープン戦のチーム防御率は12球団トップの1.46（21日現在）と盤石の「投手王国」ぶりを示している。
またチームでは剛腕、石井大智がキャンプ中の負傷で長期離脱する中、「右の救援」が強化ポイントとされている。
春季キャンプ、オープン戦含め木下里都、石黒佑弥、工藤泰成らのし烈な争いが繰り広げられる中、21日の試合で好投を見せた早川にも熱視線が向けられている。
6回から2番手で登板した早川は、先頭の広岡大志、続く宗佑磨から連続三振を奪うなど、三者凡退で次につないだ。これで中継ぎで3戦連続無失点と開幕を見据え、着々とアピールを続けている。
24年の育成ドラフト3位入団。昨季7月中旬に支配下登録されると、8月27日のDeNA戦（横浜）でプロ初勝利を飾った。1軍では2試合に先発し、2勝0敗、リリーフとしても登板した。
今季も当初は先発調整を行っていたが、開幕2週間前からリリーフに回っている。150キロ超の直球と変化球のコンビネーションも冴え、早川の安定したピッチングにはファンの間からも「ロングもいけそう」「出来上がっている」「ハマれば勝ちパターンに入れる」「期待大です！」など注目が高まっている。
球団史上初のリーグ連覇（2リーグ制以降）に向け、先の先を読むとされる藤川球児監督がどんな采配で勝利を重ねていくのか。胸躍る戦いがいよいよ始まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]