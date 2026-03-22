◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４X―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

近畿大会優勝校の神戸国際大付が１回戦で姿を消した。昨秋の明治神宮大会決勝の再戦は延長１１回タイブレークで逆転サヨナラ負け。１―１１の大敗で公式戦初黒星を喫した九州王者への雪辱を期したが、接戦で惜しくも敗れた。地元・兵庫勢は東洋大姫路に続いて初戦で敗退した。青木尚龍（よしろう）監督は「残念です。守備の不安が出た。守備の乱れが全て。（打線は）チャンスをものにできなかった」と、肩を落とした。地元・兵庫勢２校がともに初戦で敗退するのは、２００１年の姫路工と神戸国際大付以来、２５年ぶりとなった。

初回に失策が絡んで失点する秋と同じ展開。なおも１死満塁のピンチをエースの秋田依吹投手（３年）が切り抜けると、８回途中まで２失点（自責０）の好投で接戦に持ち込んだ。６回に田中翔麻中堅手（３年）が同点打。田中は８回にも勝ち越し打を放った。一時はリードを奪ったが、直後の守りで失策の間に同点を許した。延長１１回に山城颯音右翼手（２年）の右犠飛で勝ち越したものの、その裏の２死一、三塁。好救援していた豊岡速伍（３年）が吉田秀成遊撃手（２年）に逆転サヨナラ２点二塁打を浴びた。

注目の打者・石原悠資郎外野手（３年）は３番・ＤＨで出場。昭和の大スター・石原裕次郎さんを名前の由来に持つ強打者は５回に中前へのクリーンヒットで甲子園初安打を記録したが、初回１死二塁、３回１死二塁で空振り三振に倒れるなど、好機を生かすことができなかった。