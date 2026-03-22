安藤美姫、12歳の娘と恋バナ シングルマザーとしての恋愛事情を深掘り 今夜『秘密のママ園2』
プロフィギュアスケーターの安藤美姫が、きょう22日放送のABEMA『秘密のママ園2』#8（後9：00）に登場する。
【写真】『秘密のママ園2』元祖チャイドル・野村佑香の今の生活に密着
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
安藤は、前回の密着VTRが反響を呼んだ。今回はスタジオに迎え、シングルマザーとしての恋愛事情を深掘りする。
自身の恋愛に対して前向きな姿勢を見せる安藤は、12歳の長女と恋バナをすることもあると明かし、娘とのオープンな関係性を告白。そんな安藤に対し、MCの峯岸みなみがすかさず番組の恋愛企画への出演をオファーし、笑いを誘う。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛
【写真】『秘密のママ園2』元祖チャイドル・野村佑香の今の生活に密着
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
安藤は、前回の密着VTRが反響を呼んだ。今回はスタジオに迎え、シングルマザーとしての恋愛事情を深掘りする。
自身の恋愛に対して前向きな姿勢を見せる安藤は、12歳の長女と恋バナをすることもあると明かし、娘とのオープンな関係性を告白。そんな安藤に対し、MCの峯岸みなみがすかさず番組の恋愛企画への出演をオファーし、笑いを誘う。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛