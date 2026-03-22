◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４Ｘー３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）がサヨナラで４年ぶりに初戦を突破した。

延長１１回、この回１点を奪われ２ー３と追う展開となったが、チームは冷静だった。 二死一、三塁。ここまで２安打を放っていた３番・吉田秀成が左翼へ逆転の２点適時打を放つと、勝利を確信したナインがベンチから飛び出した。サヨナラ勝ちは今大会初めて。

楽天、ヤクルトの外野手としてプレーした楠城祐介監督は、前監督で元プロの父・徹さんと、親子で甲子園勝利となった。

九州国際大付は初回、先頭の１番・柴原奈旺芙（なおふみ）内野手（３年）が中前安打で出塁し、犠打が敵失を呼び込み暴投も絡んで１死二、三塁とチャンスメークすると、４番で主将の城野慶太捕手（３年）が遊撃へ適時安打を放ち、１点を先行した。

６回には追いつかれ、８回には勝ち越されたが、その裏に相手の守備の乱れにも乗じて、同点に追いついた。今大会２度目の延長戦に突入も、チーム一体のプレーで勝利をつかんだ。

同校は昨年１１月２４、２５日の２日間には、日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝から指導を受け、こんな金言を授かった。

「僕の想像以上でした。これが日本一かと納得のレベルだった。次に迎えるセンバツは当然、優勝候補の筆頭。その時に、みんな九国を倒すぞというモチベーションで来る。それはかなり大変。相当の覚悟をもって、この冬。何かみんなにとってプラスになったことがあればいい。かわいい後輩なので。全力で応援するし、直近ではセンバツ、どうなるのか楽しみにしています。その先も楽しみにしています」

イチロー氏に“恩返しの１勝”を贈った九州国際大付ナイン。２回戦では専大松戸（千葉）と対戦する。