6代目のトヨタ自動車「RAV4」に試乗した。ワールドプレミアは2025年5月21日、国内発売は同年12月17日。ユーザーへのデリバリーは26年3月に入ってからであり、実車を試乗体験している人はまだ少ない。都内周辺を、「Z」と「Adventure」というRAV4の二つのグレードで走った感想は「丁寧な仕事」だ。試乗後にエンジニアらと意見交換しながら、RAV4進化の実態を確認した。（ジャーナリスト 桃田健史）

世界で販売好調の先代を超える「RAV4」が作れるのか？

社内でフルモデルチェンジ不要との声もあったが…

トヨタ自動車の新型「RAV4」試乗に先立ち、チーフエンジニアの太長根嘉紀氏は改めて歴史を振り返った。

1989年の第28回東京モーターショーで出展した「RAV-FOUR」はSUV（当時はRV：レクリエーショナルビークル）の常識を覆し、乗用車と同じモノコックボディを採用。ユーザーの間に賛否両論が巻き起こるも、5年後の94年に「RAV4」として量産されグローバルで人気を博す。

ところが、2000年代以降にアメリカを中心に巻き起こったSUV（多目的スポーツ車）ブームの中で、RAV4の独創性が市場の中で埋もれていく。

そこから再び市場のベンチマークになるべく、19年に登場した先代（5代目）の宣伝キャッチコビーは「好きにまみれろ」。トヨタは攻めの姿勢に打って出た。結果は大成功となり、ラギッド感を押し出したスタイリングとオフロード性能を強調し、グローバルで販売が伸びた。

さらに時代が進み世の中がコロナ禍となると、人々のライフスタイルが多様化し、競合他社のSUVもRAV4路線に寄ってきた印象があった。

実績で見れば、初代登場の1994年から2025年12月までRAV4のグローバル累積販売台数は約1580万台にも及ぶ、トヨタの稼ぎ頭だ。

そうした中で6代目RAV4の開発が始まるのだが、社内からは「5代目を超えるRAV4が本当に作れるのか」「（グローバルで）これだけ売れているRAV4を、そこまでして変える必要があるのか」という声があったと、太長根氏は当時を振り返る。

だから、6世代RAV4の商品企画・開発陣は開発の方向性について大いに悩んだ。

その上で「現在、そして少し未来のお客様にもっとワクワクする体験を提供しようと、その思いで、腹をくくった」という。

ポイントは、継承と進化をユーザーに分かりやすく伝えることだ。

6世代の商品コンセプトは「Life is an Adventure」。

実車に乗ると、そうしたトヨタの思いがドライバーにどのように伝わってくるのだろうか。

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