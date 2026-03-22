高校生、中学生、小学生、保育園児の子育ては、大変！ スケジュール管理に翻弄されて…【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――私は2児の母なのですが、ふたりの子育てでも手一杯なので、お子さんが4人いらっしゃる生活が想像できない…と思いながら漫画を拝読しました。子育てで一番大変なことを挙げるとしたらなんでしょうか？
香澄さん（以下、香澄）：今はスケジュール管理ですね。高校、中学、小学校、保育園と4兄弟の年代がバラバラなので、面談シーズンになると日程調整も大変ですし、小学校の挨拶週間は登校時間が早まるけど、そうなると保育園へ送るのが間に合わない…という感じで、日々のスケジュールは綱渡り状態です。
――これまでを振り返って、一番大変だったと思う時期はいつでしょう？
香澄：慶進が保育園に入るまでの、慶進と澄海ふたりの自宅保育の期間でしょうか。イヤイヤ期の3歳と言葉が通じない1歳、毎日どうやって過ごそうかと考えていました。学校に行っている姉兄の手前、あんまり遊びに出歩くのも申し訳ないし……。
――YouTubeでは旅行に行ったお話も配信されています。旅行も、大家族ならではの大変さがありますか？
香澄：まず部屋を取るのが大変ですね。そもそも6人で泊まれる部屋がない、もしくはとても高くなってしまうので…。今はまだ、下のふたりはみんなで一緒に寝たい時期ですが、ねねとににはもう別々の部屋がいいだろうから部屋を分ける？ ついたてで隔てたりする？ など、悩みは尽きません。
取材・文＝原智香