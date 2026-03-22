松村沙友理、出産発表から10日でテレビ出演 第1子の性別公表「将来アイドルの素質あるなって」
【モデルプレス＝2026/03/22】元乃木坂46で女優の松村沙友理が3月22日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に生出演。第1子出産発表後、初のテレビ出演となった。
【写真】33歳元乃木坂、4時間以上に及ぶ壮絶出産の一部始終
3月12日に第1子の出産を発表していた松村。発表から10日後となるこの日、スタジオに登場すると、MCを務める爆笑問題・田中裕二から「ママになって最初のテレビ出演」と紹介され、「ドキドキしてます」と笑顔を見せた。さらに、太田光から「ちょっと大人っぽく、お母さんっぽくなった感じがします」と声をかけられると、「でもかわいさは変わらないです。きゅる〜ん」と応じ、スタジオの笑いを誘った。
第1子について、田中が「性別は聞いていいの？」と尋ねると、松村は「かわいいかわいいプリンセスです！りんご姫です」と女の子であることを公表。さらに「うちの子、結構笑うんです。早いなって」と話し、「将来アイドルの素質あるなって」とにっこり。MCから「将来アイドルになりたいと言われたら応援する？」と聞かれると、「う〜んどうしよう〜。ママりんご悩んじゃう」と語っていた。
松村は2025年12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表。2026年3月12日に出産を発表していた。（modelpress編集部）
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◆松村沙友理、第1子出産後初のテレビ出演
3月12日に第1子の出産を発表していた松村。発表から10日後となるこの日、スタジオに登場すると、MCを務める爆笑問題・田中裕二から「ママになって最初のテレビ出演」と紹介され、「ドキドキしてます」と笑顔を見せた。さらに、太田光から「ちょっと大人っぽく、お母さんっぽくなった感じがします」と声をかけられると、「でもかわいさは変わらないです。きゅる〜ん」と応じ、スタジオの笑いを誘った。
◆松村沙友理、第1子の性別明かす
第1子について、田中が「性別は聞いていいの？」と尋ねると、松村は「かわいいかわいいプリンセスです！りんご姫です」と女の子であることを公表。さらに「うちの子、結構笑うんです。早いなって」と話し、「将来アイドルの素質あるなって」とにっこり。MCから「将来アイドルになりたいと言われたら応援する？」と聞かれると、「う〜んどうしよう〜。ママりんご悩んじゃう」と語っていた。
松村は2025年12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表。2026年3月12日に出産を発表していた。（modelpress編集部）
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