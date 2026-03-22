完全体復活のBTSが異例のタイミングで謝罪したワケ「心から申し訳なく…」

BTSが3月21日、ソウルの光化門(クァンファムン)広場で開催されたカムバックライブ公演を成功裏に終えた後、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」を通じて、会場近隣の市民や商人への心からの謝罪を含む感想を伝えた。

BTSは「4年という長い待ち時間の末、7人のメンバーが再び集まり、光化門(クァンファムン)という意義深い空間で皆さんと向き合うことができました」とし、「復帰のステージが無事に完成できるよう、惜しみない配慮と応援を送ってくださったすべての方々に感謝申し上げます」と明かした。

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特にメンバーたちは、公演によって不便を強いられた人々に対し、深く頭を下げた。彼らは「交通規制や騒音など、大小さまざまな不便を耐え忍んでくださった市民の皆様、そして光化門(クァンファムン)一帯の商人および会社員の皆様に、心から申し訳なく、また感謝しているとお伝えしたいです」と伝えた。

(写真=共同取材団)

続けて「僕たちの公演を広い心で受け入れてくださったその温かい配慮を、決して当たり前だと思わず、長く胸に深く刻みます」と付け加えた。

3年 9ヶ月ぶりに完全体で復帰するBTSの『BTSカムバックライブ：ARIRANG』公演が21日、ソウル・光化門(クァンファムン)広場一帯で繰り広げられている。今回の公演は世界190カ国に生中継される。2026.03.21 (写真=共同取材団)

また、安全を担った関係者への感謝も忘れなかった。BTSは「数多くの人出の中でも大きな事故なく、安全な公演となるよう尽力してくださった警察、消防、政府および自治体の関係者の皆様に感謝いたします」と述べた。

ファンダムである「ARMY（アミ）」に対しては、込み上げる感動をあらわにした。メンバーたちは「広場を埋め尽くした皆さんの歓声を聞いた瞬間、ついに戻ってきたんだという実感が湧きました」』とし、「大勢の中でも互いを思いやり、成熟した姿で秩序正しく公演を楽しんでくださった皆さんの姿に、僕たちのほうがより大きな感動をもらいました」と語った。

(写真=共同取材団)

今回の公演『BTSカムバックライブ：ARIRANG』は、フルアルバム『ARIRANG』の発売を記念して開催され、約3年5ヶ月ぶりに実現した完全体ステージとして記録された。

BTSは最後に「今回のステージは僕たち7人だけのものではなく、安全を守ってくださった方々の労苦と市民の皆様のご理解、誠実なARMYの愛が集まって完成したものです」とし、今後より良い音楽で恩返しをしたいという抱負を伝えた。