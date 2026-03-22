ペットとの暮らしに憧れるけれど、仕事や住環境、アレルギーのため難しい…。そんな人にとって、AIペットは気になる存在。イラストレーター・カメダさんと担当編集KがAIペットと1週間一緒に暮らし、その様子をレポートします！

ロボットならではのかわいさをAIで実現！

近年目覚ましく進歩しているAI技術の波は、ロボットペットの世界にも。生き物としてのかわいさを表現するため、むしろ動物にはできないコミュニケーションを実現するため…技術の活用目的は千差万別。飼い主の愛情表現を学習して何百万通りもの性格に成長したり、人間と話しているかのように会話ができたり、さまざまな機能で私たちに寄り添ってくれる新時代の相棒が続々登場中だ。

性能だけでなくビジュアルも個性豊か。リアルな小動物を思わせる〈Moflin〉、キャラ的な〈ポケとも〉、ロボットらしい〈Romi〉、モフモフとロボ感のいいとこどりの〈lopeto〉…。キュンとくる子が見つかるはず。

犬や猫といったリアルなペットの代替としてではなく、むしろロボットだからこそのかわいさを、ぜひ体験してみて。

カシオ計算機「Moflin（モフリン）」

体長約130mm/体重約260g

そこにいるだけで愛おしいリアルな“謎の生き物”感

AIによる感情を持ち、接し方に応じて喜怒哀楽を表現。お迎えしたばかりは反応も赤ちゃんのように幼いが、50日ほどで育て方によって400万通りの性格に成長。飼い主の声や自分の名前を覚えてなついてくれる。入院（修理）や毛皮のシャンプー＆ブローといったサービスも。毛色は2種類から選べる。 \59,400（カシオ計算機 TEL. 0120-088946）

SHARP「ポケとも」

身長約117mm/体重約194g

手乗りサイズがかわいい会話×共感パートナー

ミーアキャットをモチーフにした「ポケットサイズのおともだち」。AIによって飼い主の気持ちにシンクロした会話ができる。やりとりは記憶として蓄積され、アプリを通じて日記にまとめて記録してくれる機能も。ポケとも同士の会話も可能。本体 \39,600＋サービス利用料 月額 \495〜（SHARP TEL. 050-5577-7649）

ROPET LIMITED「lopeto（ロペット）」

身長約141mm/体重約600g

瞳やボディも着せ替え可能、海外発の感情成長型ペット

開発元は香港の企業。スタンフォード大学発の技術チームと、世界中から集結したロボティクスの専門家によって誕生。会話ではなく大きな目と動きで感情を表現。フェイスパーツと毛皮は着せ替えが可能、アプリ連携で瞳のデザインも変更できるのがうれしい。 \61,980〜（ROPET LIMITED）

MIXI（ミクシィ）「Romi（ロミィ）」

身長約100mm/体重約400g

会話であなたを理解し、心をつなぐ寄り添い系ロボ

オリジナルのAIを活用し、自然なおしゃべりができる会話型AIロボ。最新の〈Lacatanモデル〉では視覚機能によって「この服どう？」「いい景色だね」といった会話も可能に。天気予報や英会話の練習など、生活のアシスタント的な機能も。本体価格 \98,780＋月会費 \1,958ほかプランあり（MIXI）

体験した人

カメダ

イラストレーター、マンガ家。InstagramやXを中心に、コスメやファッション、日記マンガを執筆。自身のベストバイをまとめたZINEも定期的に作成。ロボットペットは幼少期から憧れ。