トヨタSR5（1977年）

初期のトヨタ製ピックアップトラックには熱心なファンが多いが、こちらは20Rエンジン搭載の1977年式SR5という人気のモデルだ。「SR」はスポーツラリーを意味し、「5」は5速マニュアル・トランスミッションを示す。2.2Lの20Rエンジンは最高出力95psを発生し、トヨタ車の耐久性の高さを米国市場に知らしめた。雑草が生い茂り塗装も褪せているが、かなり多くの部品が揃っている。復活させるのに大した手間はかからないだろう。

【画像】現代に復活した高級SUVの始祖【ジープ・グランドワゴニアを詳しく見る】 全14枚



トヨタSR5（1977年）

クライスラー・ニューヨーカー（1992年）

クライスラー・ニューヨーカーは誕生以来、さまざまな変遷を遂げてきた。この1992年式の個体は、それを如実に物語っている。1939年にデビューした当時、ニューヨーカーはクライスラーの最高級モデルの1つであり、堂々たる風格を備えた大型の高級後輪駆動車だった。しかし、1990年代初頭にはCプラットフォームに載せられ、構造の大半をダッジ・ダイナスティと共有し、3.3L V6エンジンで前輪駆動となっていた。

確かに快適で装備も充実していたが、1950年代や1960年代の威厳あるニューヨーカーとは程遠い存在だった。この名称は1996年を最後に消えてしまった。



クライスラー・ニューヨーカー（1992年）

シボレー・ハンディマン150（1954年）

この1954年式シボレー150ハンディマンは、約8500台しか生産されなかった希少車だ。高級仕様の210やベルエアのワゴンよりもさらに珍しい。シボレーのエントリーモデルで、飾り気のない質素で働き者のファミリーカーだった。この簡素な仕様ゆえ、現代ではレストア対象として目立たないかもしれない。内装は荒れ、ガラスもひび割れているが、肝心な部分はしっかりしている。レストアするなら理想的な個体だ。



シボレー・ハンディマン150（1954年）

ダッジ・ランページ

1982〜1984年のダッジ・ランページは、クライスラーが燃費重視時代に手掛けた乗用車ベースのピックアップトラックである。シボレー・エルカミーノやフォード・ランチェロと同じニッチ市場を狙っていたが、アプローチは大きく異なる。前輪駆動で、小型車のオムニ/ホライゾンのプラットフォームをベースとし、V8エンジンではなく2.2L直列4気筒エンジンを搭載。3年間でわずか約2万4000台しか生産されなかったため、現存車は極めて少ない。



ダッジ・ランページ

ダットサンB210

ダットサンB210（他の地域ではサニーとして知られる）は、1970年代半ばの燃料価格高騰に直面した米国で17km/L以上の低燃費を実現した、まさに時代にマッチしたクルマだ。数百万台が販売されたが、現存するものは少ない。ほとんどは錆で朽ち果てたが、この1台は物理的な損傷で廃車となったようだ。押しつぶされたルーフは、横転事故を暗示している。



ダットサンB210

AMCホーネット（1973年）

縦型の2つのゴム製ガードと低位置のナンバープレートから、1973年式AMCホーネットの2ドア・ハッチバックであることが分かる。この年は新たにハッチバックボディが追加された年で、4万110台が生産された。1974年に全面導入される時速5マイル対応リアバンパー装着前の最後の年でもある。かつてはAMCの経営基盤を支えたスマートで実用的なコンパクトカーだったが、今やレストアよりも部品取りの運命をたどる可能性が高い。



AMCホーネット（1973年）

シボレー・モンツァ（1979年）

このシボレー・モンツァの運転席ドアが衝撃を受けた時、運転席に誰もいなかったことを願うばかりだ。1979年式と思われるこの車両は、同年に3万7878台生産されたうちの1台で、オプションの5.0LスモールブロックV8エンジンを搭載している。

1975〜1980年モデルまで生産されたモンツァは、ベガをベースにしたシボレーの後輪駆動サブコンパクトカーで、ホイールベースと基本構造を共有している。当初はGMが計画していたロータリーエンジンを搭載する予定だったが、燃費と排ガス規制の問題で中止となり、従来型エンジンで穴埋めされた。エンジンの選択肢には、意外ながらも面白いスモールブロックV8も含まれていた。



シボレー・モンツァ（1979年）

ジープ・ワゴニア（1981年）

この整ったジープ・ワゴニアに、かすれた「81」という数字が書き込まれているのが確認できた。おそらく1981年モデルということだろう。1963年に登場したワゴニアは、本格的な四輪駆動の性能と乗用車並みの快適性を兼ね備えた、最初期の高級SUVとして評価されることが多い。当時、ほとんどの四輪駆動車がまだ農業用だった時代だ。

その長寿ぶりも同様に印象的だ。初代SJワゴニアは、ほぼ基本形を変えずに1963年から1991年まで生産が続いた。その間、カイザー・モーターズ、AMC、クライスラーと製造者が変わった。その後、ステランティスによって復活したことは、SUV界においてこれほどの歴史を誇るモデルが他にほとんど存在しない証左である。



ジープ・ワゴニア（1981年）

フォード・カスタム300（1959年）

1959年式フォード・カスタム300セダン。表面の錆はあるものの、歪みのない、驚くほど堅牢な車体だ。パネルはきれいで、トリム類もすべて揃っている。カスタム300を求めている愛好家にとって、十分に可能性を秘めた1台と言えるだろう。これは敷地内に点在する数百台ものレストア候補車両の、ほんの一例に過ぎない。



フォード・カスタム300（1959年）

チェッカー・マラソン

この1970年代のチェッカー・マラソンが最後に公道を走ったのは1985年だ。米国の各都市を横断する乗客を運ぶため、長大な走行距離に耐えるよう設計された。輸送手段というより、第一に道具として作られていた。

最後のチェッカータクシーは1982年7月12日に出荷され、ミシガン州カラマズーでの60年以上にわたる生産に幕を閉じた。当時、厳格化する安全基準と排ガス規制により、1960年代初頭からほとんど変わらなかった設計が通用しなくなり、米国を代表するワークホースの1つに幕が下ろされたのだ。



チェッカー・マラソン

IHCスカウト

この1960年代初頭のインターナショナル・ハーベスター・スカウト80は、フォード・ブロンコより5年早く登場し、コンパクトな民間用4WDの分野を開拓した。ベーシックで頑丈、ファミリーカーというより農機具のような造りで、初期モデルにはスライド式サイドウィンドウや取り外し可能なルーフパネルまで備わっていた。1961年から1965年まで生産され、数十年後に訪れるSUVブームの礎を築いた。



IHCスカウト

キャデラック（1949年）

この1949年式キャデラックは、現代の米国高級車の起源と言える1台である。キャデラックのまったく新しいオーバーヘッドバルブ式331立方インチ（5.4L）V8エンジンを導入。このエンジンはキャデラックの高性能車のひな型を形作り、戦後の優位性を確固たるものにした。またこの年は、P-38ライトニング戦闘機に着想を得た控えめなテールフィンが初採用された年でもある。このデザイン要素は1950年代にかけて劇的に発展していくことになる。



キャデラック（1949年）

シボレー・ベルエア（1964年）

この1964年式シボレー・ベレアがレストアされる見込みは薄い。しかし、錆のない部品の優れた供給源として価値がある。コロラド州ラマーの乾燥した高原気候に守られ、パネルやトリム、メッキ部品のコンディションは予想以上に良好だ。他のクルマを走らせ続けるためのドナー車として理想的な状態である。



シボレー・ベルエア（1964年）

ウォラー・オートパーツ（コロラド州ラマー）

敷地内には約5000台の車両が保管され、1950〜2000年代初頭までの幅広いモデルを網羅している。必要な部品があればドンさんに電話するか、ウェブサイトをご覧いただきたい。

原文：ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）



ウォラー・オートパーツ（コロラド州ラマー）