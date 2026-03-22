千葉ロッテ・山本大斗、『パテレ』CMに登場「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」
千葉ロッテマリーンズは20日、山本大斗選手が出演したパーソル パ・リーグTVのCMが公開されたと発表した。
【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM
山本大斗選手がCMに出演するのは初となり、表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像に仕上がっている。CMは、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか、球場ビジョンでも放映を予定。試合では見られない、山本大斗選手の熱演がみられる。
■山本大斗選手コメント
初めてCMに出演しましたが、表情を作るのが難しかったです。もっと事前に練習しておけば良かったです。CMの見どころ？そうですね、『パテレが見たーい！』と絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います。パーソル パ・リーグTVで僕の活躍をたくさん見てもらえるように頑張ります。
【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM
山本大斗選手がCMに出演するのは初となり、表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像に仕上がっている。CMは、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか、球場ビジョンでも放映を予定。試合では見られない、山本大斗選手の熱演がみられる。
■山本大斗選手コメント
初めてCMに出演しましたが、表情を作るのが難しかったです。もっと事前に練習しておけば良かったです。CMの見どころ？そうですね、『パテレが見たーい！』と絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います。パーソル パ・リーグTVで僕の活躍をたくさん見てもらえるように頑張ります。