“ぐっさん”山口智充、5年間乗った“元愛車”を公開 トヨタ“名車”を絶賛も「4000ccのハイオクともなると、なかなかですよね」
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（57）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。過去に5年間乗った“元愛車”を公開した。
【写真】ぐっさんの元愛車であるトヨタ『ランドクルーザー70』（2014年再版モデル）内外装全部見せ
ぐっさんは、2014年に1年間限定で発売（再版）されたトヨタ『ランドクルーザー70』との2ショットとともに「販売された2015年からかな？ 5年くらい 70復刻に乗ってました！」と報告。「マニュアルワングレード！ ゴリゴリでタフで！ それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました 大雪の時も！それはそれは頼もしかったなぁ さすがです」とその頑丈さを懐かしんだ。
「幸いにもその5年間、現場や局で同じ車を見ることはなく、他の芸能人とのかぶりも知ってる範囲では無かったのでグッドなチョイスだったかなと思います」としながら、「ただ4000ccのハイオクともなると、なかなかですよね 今もし乗ってたら特に」と、その性能ゆえの燃費の悪さについて語った。そして同車にまつわる思い出として「乗って直ぐくらいにBSでやってるアメリカの人気カスタム番組の塗装シーンで、2人のメカニックがカスタム中のアメ車を『何色にする？』って話し合ってて、2人声を合わせて『いちばんダサいのは？ベージュ！』ってカメラ目線で言ったんです ソファから転げ落ちました あの時はショックやったなぁ」と回顧した。
そして「今中古市場で70が、っていうかランクル全部がなかなかの価格になってますね ビックリ」と価格高騰に驚きつつ、「今回はちょっと懐かしい以前乗ってた愛車紹介でした」と結んだ。
【写真】ぐっさんの元愛車であるトヨタ『ランドクルーザー70』（2014年再版モデル）内外装全部見せ
ぐっさんは、2014年に1年間限定で発売（再版）されたトヨタ『ランドクルーザー70』との2ショットとともに「販売された2015年からかな？ 5年くらい 70復刻に乗ってました！」と報告。「マニュアルワングレード！ ゴリゴリでタフで！ それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました 大雪の時も！それはそれは頼もしかったなぁ さすがです」とその頑丈さを懐かしんだ。
そして「今中古市場で70が、っていうかランクル全部がなかなかの価格になってますね ビックリ」と価格高騰に驚きつつ、「今回はちょっと懐かしい以前乗ってた愛車紹介でした」と結んだ。