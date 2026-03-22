日本人レスラーの“秘書役”を務める才女レスラーが、すっぴん姿をさらけ出す赤裸々動画を更新。スーパースターの見事な“オン・オフ”切り替え動画に賞賛の声があがっている。

【画像】美女レスラー、“すっぴん→戦闘モード”赤裸々ビフォアフ動画

WWE女子スーパースターのキアナ・ジェームズが17日、自身のインスタグラムを更新。すっぴん姿から“戦闘モード”に切り替わる貴重なビフォー・アフター動画を公開した。

公開された動画は、バスローブを羽織り、髪を無造作にまとめた完全なオフの状態からスタートする。そこからカメラが切り替わると、完璧なメイクに美しく整えられたロングヘア、そして紫のレースが印象的な華やかなコスチュームに身を包んだ、リング上の「キアナ・ジェームズ」へと瞬時に変身。このドラマチックな演出に、公開から数日で1.3万件以上の「いいね！」が寄せられるなど、大きな注目を集めている。

この投稿には、同僚のラッシュ・レジェンドが「Yes ma'am（その通りです、ボス）」、ミチンが「Both（どちらの姿も素敵）」とコメントを寄せるなど、バックステージの仲間からも絶賛の声が上がっている。ファンも「一番キレイ！」「なんて変化だ」「このビジュアルはメインイベント級」と絶賛だ。

怪我から復帰後は日本人スーパースターのジュリアをサポートする“実業家”キャラクターとしての知的な魅力に加え、トップコンテンダーとしての実力も急上昇中。相棒からの“独り立ち”の噂も絶えないなど、密かに動向が注目される1人となっている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved