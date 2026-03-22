「美男美女で神々しい」藤原紀香、夫・片岡愛之助との2ショットを披露！ 「大人の貫禄と美しさ」「極美」
俳優の藤原紀香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。夫・片岡愛之助とのツーショットを披露しました。
【写真】藤原紀香、夫・片岡愛之助とのツーショット
藤原さんは「今回は、夫婦で初めてショーを見る機会となりました」「夫も、大きな刺激を受けたようで『また明日からの舞台に向かう力をいただいた』と話していました」と、“夫婦での特別なひととき”を過ごせたことをつづっています。
この投稿にコメントでは「極美です」「美男美女」「大人の貫禄と美しさがさすがです」「美男美女で神々しいです」「素敵な2ショットほんと憧れます」「いつ見ても素敵なご夫婦」「スタイルいいし衣装素敵」などの声が寄せられています。
【写真】藤原紀香、夫・片岡愛之助とのツーショット
「美男美女で神々しいです」藤原さんは「TAEASHIDA2026-27 秋冬collection The theme of this collection is “LOVE.”」と、2枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つ黒いレースのロングドレス姿と夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助さんとのツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「極美です」「美男美女」「大人の貫禄と美しさがさすがです」「美男美女で神々しいです」「素敵な2ショットほんと憧れます」「いつ見ても素敵なご夫婦」「スタイルいいし衣装素敵」などの声が寄せられています。