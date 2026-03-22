俳優の藤原紀香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。夫・片岡愛之助とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤原紀香さん公式Instagramより）

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俳優の藤原紀香さんは3月21日、自身のInstagramを更新。夫・片岡愛之助とのツーショットを披露しました。

【写真】藤原紀香、夫・片岡愛之助とのツーショット

「美男美女で神々しいです」

藤原さんは「TAEASHIDA2026-27 秋冬collection The theme of this collection is “LOVE.”」と、2枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つ黒いレースのロングドレス姿と夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助さんとのツーショットを披露しています。

藤原さんは「今回は、夫婦で初めてショーを見る機会となりました」「夫も、大きな刺激を受けたようで『また明日からの舞台に向かう力をいただいた』と話していました」と、“夫婦での特別なひととき”を過ごせたことをつづっています。

この投稿にコメントでは「極美です」「美男美女」「大人の貫禄と美しさがさすがです」「美男美女で神々しいです」「素敵な2ショットほんと憧れます」「いつ見ても素敵なご夫婦」「スタイルいいし衣装素敵」などの声が寄せられています。

「旦那様との共演素敵でした！」

自身のInstagramでは、夫婦仲の良さが伝わるプライベートショットをたびたび披露しているほか、2025年8月に放送された国民的アニメ『サザエさん』（フジテレビ系）の特別編で夫婦共演を果たしています。ファンからは「旦那様との共演素敵でした！」「最高です！」「お二人の掛け合い最高〜」「ベストカップルすぎて…素敵です」と歓喜の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)