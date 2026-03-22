Perfumeが、アリーナツアー＆ドーム公演を映像化した作品『ネビュラロマンス』を5月27日にリリースする。

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Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開。同作は、Perfumeが節目となる25周年を迎える中で下した決断“コールドスリープ”に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品だ。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。

映画公開から約2週間後にリリースされる映像作品『ネビュラロマンス』は、同作の中でも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録したもの。結成25周年／メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』ファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』（9月23日公演）を収録。Perfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版としてパッケージ化される。

さらに特典映像として、各地でのMCや『P.T.A.のコーナー』のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、ドーム公演の1日目のMCなど、約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。

なお、本作はアリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』も同時リリースされる。

映画で描かれる“決断の裏側”を知った上で観るライブ映像は、単なる記録を超えた意味を持ち、東京ドームという大舞台に立つまでの過程、そしてその瞬間に込められた想いといった、Perfumeの25年の歩みと未来が交差する作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）