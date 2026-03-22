板野友美、“セレブ生活”のリアルな本音を告白へ 高級新車に徹底ルールも 今夜『秘密のママ園2』
元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美が、きょう22日放送のABEMA『秘密のママ園2』#8（後9：00）に登場する。
【写真】『秘密のママ園2』元祖チャイドル・野村佑香の今の生活に密着
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
今回のゲストの板野は、AKB48の1期生で、現在は1児のママ。MCの峯岸みなみとは10代の頃からの20年来の仲であり、貴重な同期トークに花を咲かせる。
SNSでも高額家賃が話題になった板野の自宅に言及。峯岸が元メンバーからのタレコミを暴露すると、板野は華やかな“セレブ生活”の裏側に隠されたリアルな本音を語る。さらに、高級新車における徹底したルールも明らかになるという。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛
【写真】『秘密のママ園2』元祖チャイドル・野村佑香の今の生活に密着
同番組は、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティー。建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う。
SNSでも高額家賃が話題になった板野の自宅に言及。峯岸が元メンバーからのタレコミを暴露すると、板野は華やかな“セレブ生活”の裏側に隠されたリアルな本音を語る。さらに、高級新車における徹底したルールも明らかになるという。
出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ
スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛