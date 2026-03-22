ビビアン・スー、息子が“おこづかい”で指輪をプレゼント 親子2ショット添え報告「息子さん最高」「素敵すぎ」
歌手で俳優のビビアン・スー（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】「ママはとても嬉しいよ」10歳息子＆ビビアン・スーの親子2ショット
ビビアンは中国語で投稿し、「びっくりした」と息子とのハグ写真を投稿。「まだ10歳の彼がずっと貯めていたブタの貯金箱のお金を使って私に指輪を買ってくれた」と驚きとともに心温まるエピソードを紹介した。
続けて「正直、そのとき私は呆然とした」「感動で言葉が出なかった」とその時の心境を振り返り、指輪を披露した和やかな写真を公開している。
さらに「息子よ、守りたいと思ってくれる気持ちをありがとう」「ママはとても嬉しいよ、ありがとうI love u so much」と、息子への深い感謝と愛をつづった。
コメント欄には「息子さん最高です」「素敵すぎ」「感動」「泣ける」「優しい子だね」などの声が寄せられている。
【写真】「ママはとても嬉しいよ」10歳息子＆ビビアン・スーの親子2ショット
ビビアンは中国語で投稿し、「びっくりした」と息子とのハグ写真を投稿。「まだ10歳の彼がずっと貯めていたブタの貯金箱のお金を使って私に指輪を買ってくれた」と驚きとともに心温まるエピソードを紹介した。
続けて「正直、そのとき私は呆然とした」「感動で言葉が出なかった」とその時の心境を振り返り、指輪を披露した和やかな写真を公開している。
さらに「息子よ、守りたいと思ってくれる気持ちをありがとう」「ママはとても嬉しいよ、ありがとうI love u so much」と、息子への深い感謝と愛をつづった。
コメント欄には「息子さん最高です」「素敵すぎ」「感動」「泣ける」「優しい子だね」などの声が寄せられている。