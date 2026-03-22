STU48石田千穂、卒業記念写真集のタイトル＆表紙決定 “美尻カット”も解禁
STU48からの卒業を発表した石田千穂が、4月22日に発売するサード写真集のタイトルと表紙カットが解禁となった。
【写真】衝撃の“オトナ”カットを披露したSTU48・石田千穂
STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田。グループ卒業を記念した3冊目の写真集のタイトルが「天職」に決定。東京と彼女の出身地・広島でも発売記念イベントも行われる。
STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行。ランジェリーやビキニのほか、自身史上最高のオトナセクシーカットにも挑戦。グループを卒業し、新たなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った圧倒的に艶っぽいかっと満載の1冊に仕上がっている
■石田千穂コメント
STU48の石田千穂です。卒業を記念して集英社さんからサード写真集を発売させていただきます。シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。
【写真】衝撃の“オトナ”カットを披露したSTU48・石田千穂
STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田。グループ卒業を記念した3冊目の写真集のタイトルが「天職」に決定。東京と彼女の出身地・広島でも発売記念イベントも行われる。
STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行。ランジェリーやビキニのほか、自身史上最高のオトナセクシーカットにも挑戦。グループを卒業し、新たなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った圧倒的に艶っぽいかっと満載の1冊に仕上がっている
STU48の石田千穂です。卒業を記念して集英社さんからサード写真集を発売させていただきます。シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。