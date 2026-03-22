ミサイル攻撃の被害状況を調べるイスラエル軍の兵士＝21日、イスラエル南部ディモナ/Ilan Assayag/Reuters

（CNN）イランの弾道ミサイルが21日夜、イスラエル南部ディモナの建物に着弾した。消防当局によると、消防隊が複数の現場で消火活動に当たる中、負傷者が出ている。消防当局の報道官は今回のミサイル攻撃によってディモナ市内の建物1棟が破壊されたと明らかにした。

イランがディモナに向けて行ったミサイル攻撃をめぐり、専門家からは、イラン政府がなお「有効な指揮統制能力」を維持していることを示しているとの見方が出ている。

消防当局が共有したSNS上の動画には、ミサイルが空から市中心部に向かって落下し、その後大きな爆発が起きる様子が映っている。

イスラエル軍は、このミサイルを着弾前に迎撃できなかったと明らかにした。今回の事案については調査が行われるという。

ディモナには、イスラエルの核開発計画の拠点がある。21日夜には市内でミサイルの飛来を知らせる警報サイレンが複数回鳴った。

イラン国営放送IRIBテレビは、ディモナへの攻撃は核施設を狙ったものであり、イスラエルによるイランの核施設があるナタンズへの攻撃に対する報復だと主張した。

イスラエル国家安全保障研究所（INSS）でイラン情勢を担当する上級研究員ダニー・シトリノウィッツ氏は、イスラエルの核開発計画の拠点があるディモナに対する攻撃について、エスカレーションの高まりを管理する一連のパターンの一部だと指摘した。

シトリノウィッツ氏はSNSに、「イスラエルによるサウスパース・ガス田攻撃に続く、イランによるディモナとハイファの製油所への攻撃は、明確で一貫したパターンを浮かび上がらせている。意図的なシグナルの発信を通じてエスカレーションを管理しているということだ」と投稿した。

シトリノウィッツ氏はディモナを標的にした判断について、「戦略的な指針が戦術レベルでの正確な作戦遂行につながる効果的な指揮統制」を示していると指摘した。

イスラエル軍は、ナタンズへの攻撃について「把握していない」と述べた。米国は昨年6月の「12日間戦争」の際にナタンズを攻撃している。

イスラエルはこれまで、イラン指導者の殺害によって同国の指揮統制を解体し、軍の統制機能を阻害していると繰り返し主張してきた。

だが、シトリノウィッツ氏は「これは無作為な報復ではない。行動を誘導し、代償を課すことを目的とした構造的な抑止力だ」と述べた。