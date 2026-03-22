調査会社「インテージ」と、ファンベースカンパニーの研究機関「ファン総合研究所」と合同でスポーツファンを対象とした大規模調査を行い、結果を公表した。ファンの応援スタイルや熱量、幸福度や地域における役割、スポンサーへの愛着などが分析されている。

プロ野球の球団を好きな理由について、ファンに聞いたところ、巨人の１位は「伝統・歴史」や「思い入れ」（２位）だったのに対し、阪神、中日、横浜ＤｅＮＡ、広島では「地元」が１位。ヤクルトの１位は「チームの雰囲気」だった。パ・リーグで「地元」が１位だったのは、オリックス、ソフトバンク、日本ハム、楽天の４球団。ロッテは「応援スタイル」、西武は「思い入れ」が１位だった。

プロ野球でファンが感じる幸福度が高いチームのベスト３は広島、阪神、オリックス。Ｊリーグは、清水、川崎、鹿島の順だった。リーグワンは、クボタ、キヤノン、三菱重工相模原。幸福度が高い理由はチームとの関わり方や、様々な体験が影響しているとして「順位や勝敗だけでは分からない」としている。

スポーツが好きな人の７割は生涯を通じてリーグのファンで、応援するチームは「誇り」「生きがい」に。調査ではスポーツについて「人生において「なくてはならない存在」と分析し、「人生に寄り添い、幸福感を高め、地域や社会とのつながりを生み出す」と指摘している。