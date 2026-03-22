78歳森山良子、17歳孫娘とフロリダのディズニー満喫 “顔出し”ショットで思い出投稿「凄いパワフル」「飛び回っていますね」 義息はおぎやはぎ・小木博明
歌手の森山良子（78）が22日、自身のインスタグラムを更新。娘の小木奈歩さん＆おぎやはぎ・小木博明（54）夫婦の長女で、留学中の孫娘（17／愛称：私ちゃん）とアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を楽しんだ様子を公開した。
【写真】「凄いパワフル」森山良子＆孫娘の“顔出し”フロリダディズニーの満喫ショット ※4枚目
「来ました!!フロリダオーランドのディズニーワールド」とつづり、複数枚の写真と動画をアップ。「私ちゃんとはオーランドで待ち合わせして。久々に会う私ちゃんの好みそうな場所を選んだら2つ返事!!春休みの楽しい日々」と留学中の孫娘と待ち合わせしたことを明かし、キャラクターのカチューシャーを着けてディズニーリゾートを満喫する様子を披露した。
「一日中歩き、宇宙船やロケットに乗り、地球が見えるレストランでご飯を楽しみジャングルにも。因みに1日目はI万歩、2日目は2万歩」とたくさん歩いて楽しんだようで、「おしゃべりしつつ嬉しい5日間を過ごしました」と充実した旅を伝えた。
孫娘とは、「Ｉlove you!!と私達はオーランドの空港でバイバイ」したそうで、「学校が春休みだからホームステイでお世話になるオバチャマにこれもあれも，と持って行ったプレゼントは半分却下され持ち帰る。そりゃそうだ、私の大好きな“柿の種ピーナッツ入り"とか"揚げ煎餅"などはちょっと!?だった」とお土産エピソードも明かした。
森山は「思い出は過ぎて行くから楽しく嬉しい。絶対に忘れない思い出、腰痛を押し除けて楽しんだ。普段の毎日も、思い出の積み重ねで明日に向かう。時々こんな風に"ガツン!!"と来る思い出、、78才になったら思い出してね、とゴリ押ししてみた。さあ、楽しんだ分だけステージ、や仕事を頑張ッ」と前向きにつづっている。
この投稿には、「とっても楽しそう！」「私ちゃんと久しぶりに会えてよかったですね！楽しそうでなにより」「凄いパワフル」「良子様本当にお元気で、びっくりしてます」「飛び回っていますね 元気で素晴らしい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「凄いパワフル」森山良子＆孫娘の“顔出し”フロリダディズニーの満喫ショット ※4枚目
「来ました!!フロリダオーランドのディズニーワールド」とつづり、複数枚の写真と動画をアップ。「私ちゃんとはオーランドで待ち合わせして。久々に会う私ちゃんの好みそうな場所を選んだら2つ返事!!春休みの楽しい日々」と留学中の孫娘と待ち合わせしたことを明かし、キャラクターのカチューシャーを着けてディズニーリゾートを満喫する様子を披露した。
孫娘とは、「Ｉlove you!!と私達はオーランドの空港でバイバイ」したそうで、「学校が春休みだからホームステイでお世話になるオバチャマにこれもあれも，と持って行ったプレゼントは半分却下され持ち帰る。そりゃそうだ、私の大好きな“柿の種ピーナッツ入り"とか"揚げ煎餅"などはちょっと!?だった」とお土産エピソードも明かした。
森山は「思い出は過ぎて行くから楽しく嬉しい。絶対に忘れない思い出、腰痛を押し除けて楽しんだ。普段の毎日も、思い出の積み重ねで明日に向かう。時々こんな風に"ガツン!!"と来る思い出、、78才になったら思い出してね、とゴリ押ししてみた。さあ、楽しんだ分だけステージ、や仕事を頑張ッ」と前向きにつづっている。
この投稿には、「とっても楽しそう！」「私ちゃんと久しぶりに会えてよかったですね！楽しそうでなにより」「凄いパワフル」「良子様本当にお元気で、びっくりしてます」「飛び回っていますね 元気で素晴らしい」などのコメントが寄せられている。