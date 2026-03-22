元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。

最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「フリーになってから 色んな勉強をするようになりました ライブ運営や会社の仕組み、人の気持ち」 ＳＮＳに綴る





誠子さんは「京都に住んでも東京のお仕事がしたいです。」と、投稿。



続けて「フリーになってから 色んな勉強をするようになりました ライブ運営や会社の仕組み、人の気持ち」「自由に好きな仕事をするためには 勉強しなきゃいけないことを知りました」と、綴りました。



そして「春からもっと仕事がんばりたいので お仕事バッグを新しくしました かっこよさと温かさのある革バッグです」と、記しました。

最後に、誠子さんは「歳を重ねても持ちたいから 夢はおばあちゃんになっても、ずっとあるから。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「程よい大きさのバッグですね。色んな勉強道具とワクワクを詰めて頑張って下さい」・「頑張って下さいね」・「素敵です」などの反響が寄せられています。







２０２４年３月、お笑いコンビ「尼神インター」が解散を発表した際、誠子さんは「解散が決まり、今後どうしよう?と考えた時に私は人生たった一度きりだから勇気を出して挑戦をしたいと思いました。」「今までの経験や想いを大切にしながらこれからは枠に捉われずに、私らしく輝きたいです。そしてみんなも自分もワクワクするような活動をしていきます。」と、その思いを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】