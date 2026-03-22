爆笑問題・太田光、生放送でタイタン社長の立場を代弁 誹謗中傷へ対応について…「強く釘を刺されております」とも
爆笑問題らの事務所「タイタン」は19日、同社サイトに「SNS等の理由に関するお願い」を掲出し、所属タレントへの誹謗中傷などに対する声明を発表した。
【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！
同社は「近年、SNS（Youtube、X、Instagram、TikTok 等）やインターネット掲示板において、 当社タレントに対する悪質な誹謗中傷、憶測だけに基づく事実の捏造及び拡散、その他肖像権侵害、著作権侵害など、憲法によって保障された表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」とし、これらが民法上の違法行為に該当するだけでなく、刑事責任を問われる犯罪行為にもなると明記。
また、「しかしながら、最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉等を侵害する発言を繰り返しており、実体としてそれらの発言は当社に対して何らの取材もなされていないものが殆どであるばかりか、中には単にネット上で語られているいわゆる都市伝説の様なものについてまで、あたかも事実であるかの如く発言されているケースも存在します」とも指摘した。
さらに、これに関して、22日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）で、爆笑問題の太田光が「タイタンの社長としての立場を代弁」する形で説明。
太田は「社長にとって見れば、タイタンの僕に限らず全てのタレントっていうのは商品なわけです。それを誹謗中傷する、彼らの精神的なものが傷つけられるということは、営業妨害であるし、それは事務所としては、もちろん、表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては法的措置をとるということだと思います。それが違法であるかどうかは司法の判断にまた任せるということだと思います」と語った。さらに、社長を務める妻の太田光代氏から「あなたもそうだからね」と言われているとした。
■爆笑問題・太田光の『サンデー・ジャポン』での説明（ほぼ全文）
タイタンの、うちのカミさんです、社長にとって見れば、タイタンの僕に限らずすべてのタレントっていうのは商品なわけです。
それを誹謗中傷する、彼らの精神的なものが傷つけられるということは、営業妨害であるし、それは事務所としては、もちろん、表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては法的措置をとるということだと思います。
それが違法であるかどうかは司法の判断にまた任せるということだと思います。
同時に、僕がカミさんから言われていることは、「あなたもそうだからね」と。要するに、私たちがこういう態度をとるっていうことは、あなたも気をつけなさいよ、しがちだから、と強く釘を刺されております。
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同社は「近年、SNS（Youtube、X、Instagram、TikTok 等）やインターネット掲示板において、 当社タレントに対する悪質な誹謗中傷、憶測だけに基づく事実の捏造及び拡散、その他肖像権侵害、著作権侵害など、憲法によって保障された表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」とし、これらが民法上の違法行為に該当するだけでなく、刑事責任を問われる犯罪行為にもなると明記。
さらに、これに関して、22日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）で、爆笑問題の太田光が「タイタンの社長としての立場を代弁」する形で説明。
太田は「社長にとって見れば、タイタンの僕に限らず全てのタレントっていうのは商品なわけです。それを誹謗中傷する、彼らの精神的なものが傷つけられるということは、営業妨害であるし、それは事務所としては、もちろん、表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては法的措置をとるということだと思います。それが違法であるかどうかは司法の判断にまた任せるということだと思います」と語った。さらに、社長を務める妻の太田光代氏から「あなたもそうだからね」と言われているとした。
■爆笑問題・太田光の『サンデー・ジャポン』での説明（ほぼ全文）
タイタンの、うちのカミさんです、社長にとって見れば、タイタンの僕に限らずすべてのタレントっていうのは商品なわけです。
それを誹謗中傷する、彼らの精神的なものが傷つけられるということは、営業妨害であるし、それは事務所としては、もちろん、表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては法的措置をとるということだと思います。
それが違法であるかどうかは司法の判断にまた任せるということだと思います。
同時に、僕がカミさんから言われていることは、「あなたもそうだからね」と。要するに、私たちがこういう態度をとるっていうことは、あなたも気をつけなさいよ、しがちだから、と強く釘を刺されております。