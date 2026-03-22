お手頃食材＋半端食材ですぐ完成！サブおかず2選【コスパ食材のおかず】
【画像で確認】ちくわでボリュームを出した乾物のサブおかずとは？
コスパはすごくいいけれど、単品ではちょっと食べづらい食材ってありますよね。そんなときは、うまみのある食材をほんの少し組み合わせることで、おいしくて栄養バランスのとれたサブおかずになります！ ということで、コスト以上の満足感と食べごたえがある、コスパ＋ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介しましょう。
教えてくれた人
▷池田美希さん
■切り干し大根と薄切りちくわのマヨサラダ
＋ちくわ1本で新鮮な味わい！
＜材料・2人分＞＊１人分141kcal／塩分1.1g
・ちくわ・・・ 1本
・切り干し大根 ・・・30g
マヨネーズ しょうゆ 一味唐辛子
＜作り方＞
1．切り干し大根は水に約10分つけてもどし、水けを絞ってざっくりと切る。ちくわはごく薄い小口切りにする。
2．ボウルにマヨネーズ大さじ２、しょうゆ小さじ１を入れて混ぜ、切り干し大根を加えてあえる。
3．器に盛ってちくわをのせ、一味適量をふる。
■玉ねぎのレンジ蒸しハムソース
＋ハム1枚で野菜にうまみをプラス
＜材料・2人分＞＊1人分95kcal／塩分0.9g
・ハム・・・ 1枚
・玉ねぎ・・・ 1個（約200g）
塩 オリーブ油 粗びき黒こしょう
＜作り方＞
1．玉ねぎは八つ割りにする。ハムはみじん切りにし、塩小さじ1/4、オリーブ油大さじ１を加えて混ぜる。
2．耐熱皿に玉ねぎを並べ、水大さじ1を回しかける。ラップをかけて4分レンチンする。
3．器に盛って1のハムソースをかけ、粗びき黒こしょう少々をふる。
＊ ＊ ＊
切り干し大根は、和風の煮ものだけではなく、洋にも中にも使えて便利です。シャキシャキした食感がアクセントになり、食べごたえもアップしますよ。ぜひサブおかずにも上手に活用してくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
監修・レシピ考案／池田美希 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々