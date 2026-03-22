はんぱ2


【画像で確認】ちくわでボリュームを出した乾物のサブおかずとは？

コスパはすごくいいけれど、単品ではちょっと食べづらい食材ってありますよね。そんなときは、うまみのある食材をほんの少し組み合わせることで、おいしくて栄養バランスのとれたサブおかずになります！　ということで、コスト以上の満足感と食べごたえがある、コスパ＋ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介しましょう。

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■切り干し大根と薄切りちくわのマヨサラダ

＋ちくわ1本で新鮮な味わい！

切り干し大根と薄切りちくわのマヨサラダ


＜材料・2人分＞＊１人分141kcal／塩分1.1g

・ちくわ・・・ 1本

・切り干し大根 ・・・30g

マヨネーズ　しょうゆ　一味唐辛子

＜作り方＞

1．切り干し大根は水に約10分つけてもどし、水けを絞ってざっくりと切る。ちくわはごく薄い小口切りにする。

2．ボウルにマヨネーズ大さじ２、しょうゆ小さじ１を入れて混ぜ、切り干し大根を加えてあえる。

3．器に盛ってちくわをのせ、一味適量をふる。

■玉ねぎのレンジ蒸しハムソース

＋ハム1枚で野菜にうまみをプラス

玉ねぎのレンジ蒸しハムソース


＜材料・2人分＞＊1人分95kcal／塩分0.9g

・ハム・・・ 1枚

・玉ねぎ・・・ 1個（約200g）

塩　オリーブ油　粗びき黒こしょう

＜作り方＞

1．玉ねぎは八つ割りにする。ハムはみじん切りにし、塩小さじ1/4、オリーブ油大さじ１を加えて混ぜる。

2．耐熱皿に玉ねぎを並べ、水大さじ1を回しかける。ラップをかけて4分レンチンする。

3．器に盛って1のハムソースをかけ、粗びき黒こしょう少々をふる。

＊　＊　＊

切り干し大根は、和風の煮ものだけではなく、洋にも中にも使えて便利です。シャキシャキした食感がアクセントになり、食べごたえもアップしますよ。ぜひサブおかずにも上手に活用してくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々