カブスのクレイグ・カウンセル監督は21日（日本時間22日）、右ひざ負傷中の鈴木誠也外野手について言及。開幕戦には間に合わない見通しと明かした。

今季メジャー5年目を迎える鈴木は、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」での準々決勝ベネズエラ戦で、二塁への盗塁を試みた際にヘッドスライディングで右ひざを負傷。後十字靭帯（PCL）の軽度損傷と診断された。

■代役候補には24歳の生え抜きショウの名前も

WBCを終えてキャンプ地へと帰還した鈴木は17日（同18日）、MRI検査後の状態について報道陣に報告。「動かしたり、できることはやっていこうかなと。日に日に良くなっている感じ。まだ3日ですけど、1日1日良くなっている感覚はある」と、今後の経過を見守ると明かしていた。

カウンセル監督は21日（同22日）、鈴木の状態に関して「良い日々が続いていると思う。彼がキャンプに戻ってきてからずっとね。でも、今日はもう土曜日だから……開幕戦にはもう間に合わないね。開幕戦を過ぎたら、時間を与える（負傷者リスト入りする）のが理に適っているどうか決断しなきゃいけないね」と伝えた。

指揮官は「短期的なものだと期待している。正確な日数はわからないけれど、最初の診断は変わっていない。彼は順調に回復しているよ」と、前向きに捉えている様子。米複数メディアによると、昨季メジャーデビューした24歳の三塁手マット・ショウ内野手が代役の有力候補になる見込み。オープン戦では中堅手や右翼手としても起用されている。