【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】身を挺した「神クリア」

なでしこジャパンのDF北川ひかるが、まさに身を挺したスーパークリアを披露。チームをアジア女王に導く“1点の価値がある好守備”には、解説やファンからも称賛の声が寄せられた。

日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの中、前半17分にFW浜野まいかが衝撃ゴラッソで挙げた1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

左SBで先発出場した北川は、縦関係の浜野との連携で左サイドで躍動。とくに53分のダイレクトクロスは“アシスト未遂”と言って良いほどの精度で、何度も決定機に関与して攻撃を活性化した。

一方でこの日の日本は、ボール支配率が46.1%、被シュートが16本と今大会で最も守備に回る時間帯が長かった。そんな中で北川は守備でもきっちり仕事を果たし、とりわけ77分のシーンはまさに値千金だった。

オーストラリアのFWケイトリン・フォードが日本の右サイドを突破し、中央に低い弾道のクロスを上げる。逆サイドにいたFWヘイリー・ラソが北川の背中側から中央に飛び込んだ。しかし、北川は相手の動き出しを確認しながらクロスに対して絞って対応。ギリギリのところで身を挺して、コースの変わったボールを右足の膝付近でクリアした。

身体を張った代わりに膝が…

解説の岩清水梓さんは、「（相手が）どこから入ってくるか首を振りながらしっかり見てましたし、最後の勝負所はディフレクションして難しい対応になりましたがナイスプレーでしたね」と称賛。2011年W杯優勝に貢献した元なでしこジャパンのレジェンドDFから見ても、好判断の守備だった。

この身体を張ったディフェンスはSNSでも話題に。ファンからは「ナイスクリア！」「よく頑張った」「守備の頑張りがすごい！」「神クリアだ」「値千金の守備対応」「ナイス絞り」「よく付いてった」と称賛の声が寄せられた。

しかし、北川はこのプレーで倒れ込んだ際に右膝を負傷。チームドクターに付き添われてピッチ外に出て、そのまま戻ることができずDF守屋都弥との交代を余儀なくされた。

ただ、北川は試合後の表彰式に顔を見せ、自力で歩いてトロフィーリフトにも笑顔で参加。この様子を見たファンからは、「北川さんは元気そう」「重傷ではなさそう」「ずっと立ってたから大丈夫そうですかね」など安堵の声が上がった。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

