レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングから参戦

レーシングドライバーの佐藤琢磨が18日に都内で会見を開き、世界三大自動車レースに数えられ、5月24日に決勝が行われるインディアナポリス500マイル（インディ500）へのスポット参戦を発表した。2010年の初挑戦から連続17回目の出場。昨年に続き、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLL）から参戦する。

佐藤は2017年に、日本人として初めてこのレースを制覇。2020年には2勝目を挙げ、昨年は予選でキャリアハイの2番手を獲得した。決勝でも最多リードラップを記録するなど、3度目の優勝は目前にあったが、ピットインのミスで9位に終わった。

それだけに今年のレースに向けて狙いは明確だ。

「目標は一つしかないです。優勝だけです」

1年前、波乱はレース前から始まっていた。入念に仕上げた新車で臨んだオープンテストで、94Gを記録するクラッシュ。マシンは大破し、佐藤も肋骨にダメージを負った。だが、佐藤とチームは諦めなかった。

「車はもう木っ端微塵。勝負できる車を作るには通常3か月かかるんですが、本番まで3週間しかなかった。それでも手応えを感じていたチームは、もう1台新車の購入を即断し、休む間もなく仕上げてくれたんです」

もちろん、佐藤も執念で応えた。痛み止めのブロック注射を打ちながら、新たに導入されたハイブリッドシステムの習熟に努めた。

「みんなとは違う使い方を考えた。でもかなり難しいので、メカニックにお願いして毎晩ステアリングを持ち帰らせてもらいました。ベッドでハンドルを握って練習していたんです」

その準備は結果につながる。マシンのポテンシャルを極限まで引き出し、予選では2番手を獲得。決勝でも主導権を握ってみせた。

少年時代から知る須藤翔太がチーフメカニックに昇格

しかし、勝利が見えてきたレース後半、ピットインでのミスが明暗を分ける。停止位置を1.5メートル超えるオーバーシュート。これが響き、3度目の優勝は手からこぼれ落ちた。

「計算したら、あと0.06秒早くブレーキを踏まなきゃいけなかった。でも、それくらい厳しい世界でレースをしているんだなと、改めて思いました。あれで優勝を逃した」

当日は歴史的な低温でタイヤもブレーキも冷え切り、ピットロードには消火剤も残っていた。余裕を持って手前でブレーキを踏めば、止めることはできたかもしれない。だが、佐藤はミスを自分の責任と受け止めたうえで、それでは勝てないと断言する。

「いつも通り全力で、ゼロバッファで入っていった。そこまでやらないと、あそこでは走れない。だから、どんな状況が起きてもいかに対応するか。それが次のステージだと思っています」

2026年の挑戦には、心強い存在もある。かつて佐藤の復興支援プログラムに参加した少年がプロのメカニックとなり、渡米してRLLに加入。その須藤翔太が今季、チーフメカニックに昇格した。

「ついに須藤翔太の作るマシンで私が走るという体制ができました。想いを持って仕事をしてくれるスタッフに囲まれながら、勝利を目指せるのはとても幸せです」

昨年、あと一歩届かなかった頂点へ。再挑戦の舞台は整った。

「No Attack, No Chance（攻めなければ、チャンスはない）の精神で、ここまでやってきました。うまくいかないこともありますが、チャレンジしている時が自分が成長している瞬間だと思っています。去年成し遂げることができなかったトップチェッカーフラッグを目指して、今年のインディ500、全力で頑張っていきたいと思います」



（生島 洋介/ Yosuke Ikushima）