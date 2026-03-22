女と男が不倫の果てに心中を図る「事件」はそれほど珍しくない。明治・大正・昭和の時代にも数多くあっただろう。しかし、いまから118年前。1908年3月に栃木県塩原（現那須塩原市）で起きた「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。

【実際の写真】「目が大きく、鼻筋の通った」「男勝りで成績優秀」と報じられた平塚明

その後、男性が「事件」をモデルに書いた小説のタイトルから「煤煙事件」とも呼ばれ、いまにその名を伝える。男性は著名な作家・森田草平となり、女性は日本の女性解放運動の“旗手”平塚らいてう（雷鳥）となるが、「事件」の真相はどうだったのか、そして、なぜそれほどの騒ぎになったのか。探っていくと、新たな変化に揺れる時代を映し出していたことが分かる。当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は現代文に書き換え、適宜要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の1回目／続きを読む）

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1908（明治41）年3月23日、月曜日。東京二六新聞（以下、二六）はアメリカ・ワシントンやイギリス・ロンドンからの「特電」と、横浜で静岡県から海外に密航しようとしていた一団が検挙されたニュースが載った1面に次のような記事を載せた。

23歳の娘が突然消えた

〈 令嬢の紛失 會（会）計檢（検）査官の娘 女子大學（学）卒業生 （東京市＝現東京都）本郷区駒込曙町（現文京区本駒込1〜2丁目）13番地、会計検査院第一部第四課長検査官、平塚定二郎氏次女・春子（23）は21日夜10時ごろ、家人が知らないすきに家出し、いまも行方が判明しない。そのため、同家の心痛はひとかたならず、万一華厳(けごん)の滝に行ったりしないだろうかと、同区西片町に住む親族の大内丑之助氏が栃木県知事と親交があるのを幸いに同県宇都宮署に保護願を提出。本紙記者は直ちに平塚家と親族宅を訪問した。 原因は不明 春子は一昨年、日本女子大学家政科を卒業した後は家事の手伝いをしていた。性格は極めて温和で、現今のいわゆる女学生らしいところが少しもなく、親の目を忍んで男と関係を結ぶようなふうには見えないと同家と親族は言う。だとすると、表面からは、恋が思うようにいかないと心に抱えていたふうには思えない。しかし、ここで注目すべきは、春子が美人なのにいまだかつて一度も縁談がなかったことだ。 遺書などなし 家出の当時は、家人は全く知らず、多額の現金を所持していなかったうえ、着衣も普段着のままだったようで、遺書などは一切発見されていない。〉



東京二六新聞の初報「令嬢の紛失」

当時の新聞は人間についても「紛失」という用語を使っていたようだ。この記事はそもそも名前を間違っている。彼女の正式な姓名は「平塚明」で、名前の読みは「はる」。通称「明子(はるこ)」とも呼ばれており、この文章でも以後そう表記する。

二六と同じ日付では時事新報（時事）が社会面最下段の雑報で「無断家出の女学生」の見出しで、さらに東京朝日（東朝）も4面欄外に「女学生の家出」で短く報じているが、時事は「ハル」、東朝は「はる」と表記。いずれも大内宅に同居していると書いているうえ、時事は保護願を出した警察を日光署としている。当時の新聞は締め切り間際のニュースを欄外に載せていた。日本女子大学は1901（明治34）年、成瀬仁蔵を中心に開校した日本初の女子大で、日本における女子高等教育の先駆け。「良妻賢母」づくりを目指し、当時「女子大（学）」といえばこの学校を指した。

近代的な美人令嬢

元毎日新聞記者で女性史研究家の小林登美枝『平塚らいてう 愛と反逆の青春』によると、大内丑之助は明子の父の義弟で当時、法制局書記官。世事に通じており、二六の記事通り、彼の意見で保護願を出した。同書によれば、それには次のような家出人の「人相書」を付けていた。

〈容貌 中肉にして身長五尺（約152センチ）ばかり。色浅黒く、目大きく、鼻筋通り、口元尋常にして怜悧(れいり)（※）の相を具(そな)ふ 衣服 茶縞お召、縮緬(ちりめん)の書生羽織にオリイブ色縦縞の糸織綿入、鼠(ねずみ)色赤味帯びたるカシミヤの袴、狐色毛皮襟巻、小型片側銀時計、黒半靴、小遣い三、四円（現在の約1万1000〜1万5000円）、生来男勝り（原文のまま）

※怜悧＝頭がよく利口なこと〉

父定二郎は高級官僚で家は知的上流階級。この「人相書」からも「近代的美人令嬢」の姿が浮かぶ。この段階で一つ分からないのは、なぜ「華厳の滝」に行ったと考えて栃木県の警察に保護願を出したかだろう。『平塚らいてう 愛と反逆の青春』には、21日午後11時ごろ、母親が家出に気づき、夜半すぎに大内が駆けつけてきたとあるから、かなり対応が早い。時事の記事は「宇都宮二十二日電話」となっており、保護願は22日の早い段階で出され、そこから情報が新聞数紙に漏れたと分かる。

その間のいきさつは翌3月24日付東京日日（東日＝現毎日新聞）が「女子大學（学）出身 令嬢の行衛（行方）」で報じた。

「華厳(けごん)の滝にでも投身しないだろうか」

「厳父平塚氏は令嬢の家出の時刻から推測して、遠方に行くなら深夜の汽車は東海道線以外にないとして、直ちに神奈川県と静岡県などの警察本部へ電報で捜査を要請した。22日になって、もしやかの藤村操の轍(てつ)を踏んで（＝失敗を繰り返して）華厳の滝にでも投身しないだろうかと心づいたことから同地の警察にも保護願を提出。大内氏から友人である栃木県警察部長に特に捜査を依頼した」

二六の記事とは「知事」と「警察部長」が違っているが、「華厳の滝」と「藤村操」が出てきたのは不思議ではない。というのも――。

1903（明治36）年5月21日、当時旧制一高（現東大教養部）の学生だった藤村操が華厳の滝に投身自殺した。満16歳。傍らの木に「巖（巌）頭之感」と題した遺書が彫られていた。「悠々たる哉(かな) 天壌（天地）、遼々たる哉古今、五尺の小軀（躯）を以(もっ)て此大をはからむとす」の書き出しで「万有の真相は不可解」とし、人生に対する煩悶をつづっていた。

一高で藤村に英文学を教えていた夏目漱石をはじめ、文学者や新聞などのメディアも大きく取り上げ、彼の死は当時言われた「煩悶青年」の死として社会に衝撃を与えた。後を追うように華厳の滝に身を投げる人が続出。4年間に自殺を図ったのは185人、うち既遂は40人に上ったという。「『巖頭之感』は、この時以後数十年にわたって、日本の青年が人生の意義を内省的に考える時の一つの型として伝えられた」＝伊藤整『日本文壇史7 硯友社の時代終る』。5年後の段階でも「若者の家出―自殺―華厳の滝」という連想は広く社会に生きていた。

「私は家庭をつくる人ではありません」

その東日は明子の人となりについてもかなり詳しく書いている（まだ「春子」と誤記しているが）。

〈 生来勝気の人で、いわゆる男勝りの性質。お茶の水高等女学校（女子師範学校付属高等女学校＝現お茶の水女子大付属高）入学の際、両親から「まだ年もいっていないのに」と止められたが、それを聞かずに受験。見事合格し、クラスで最年少だった。また、小学校在学中、姉が卒業式で優等の賞品をもらって帰り、両親に見せた後、半分を明子に分けようとしたが、頭を振って「私は要りません」と言った。「なぜか」と聞くと「私も取りますから」と返答。その通り、次の学期から常に優等の成績を続けたという。 幼少のころから読書を唯一の楽しみとし、毎晩必ず午前0時すぎにならなければ寝床に入らないほど。書物は文学はもちろん哲学、宗教など、もっぱら精神的な内容の本を愛読していた。家出した後の書斎を見ると『禅学要鑑』『新・旧約聖書』『一葉全集』『国文学全史』『紅葉全集』『白楽天詩集』『陶淵明詩集』『碧巌集』『ツルゲーネフ英訳小説』などが書架に重ねてあった。またひそかに某僧に参禅しているということで、日常机の上に線香をたいて読書。キリスト教の説教も時々聴きに出かけるが、教会は決まっておらず、ただ研究する態度で臨んでいたようだ。 女子大学に入学しようとした時、父は「女子にそのような学問は不必要」と反対したが、「ぜひ」と懇望したので、「それなら条件付きで許す。文学にのめり込まず、寄宿舎でなく自宅から通うこと」を言い渡した。そうして同校で学び、昨年卒業後は津田梅子女史の（女子）英学塾（現津田塾大）に入ってもっぱら英語を研究。いろいろなところから縁談の申し込みがあるが「私は家庭をつくる人ではありません」と答えて承諾しなかった。「それでは将来どうするのか。覚悟を」と両親が尋ねると「文学上の著述でもして独立生活をします。そのうえで相当の地位になったら結婚してもようござんす」と答え、結婚話には少しも耳を傾けなかったという。〉

「親も感服するほどの勉強家」「結婚を嫌って家出」

東日と同じ3月24日付では萬朝報(よろずちょうほう)もこの「事件」を報道。明子の父親に話を聞いている。

「記者は昨日、平塚定二郎氏を訪れたところ、氏は『どうも、とんだ迷子ができて困りました。明子は親も感服するほどの勉強家で、ことに近来禅学に興味を抱いてきた様子で、その結果、結婚を嫌って家出したのでしょう。どうも性質が“藤村操的”ですから、日光方面の捜索に全力を挙げています』とのこと」

ここでもやはり「藤村操」が出てきた。同紙の見出しは「禪學（禅学）令嬢の家出 厭世自殺の為か」。同紙はこの後の6日間、一貫して「禅学令嬢」の表記で報道を続ける。

同じ日付の二六の続報では明子の写真が初めて登場した。姉と二人、着物を着て斜めの姿勢でカメラを見つめる姿はいかにも意思が強そうだ。この写真を添えた記事の方もかなり踏み込んでいる。

「忌まわしい痴情沙汰などはない」

〈文士の秘密会 明子の家出については、かねて平塚氏の恩顧を受けた文学士・生田弘治氏が深く心を痛め、このことが広く世間に知られた場合は平塚家の不利益はこのうえないとして親戚一同が集まり、密議をこらした。そのうえで22日夜、知人の文士数人を生田氏宅に招き、夜半まで何事か密議した結果、23日は数人が各方面に分かれて捜索に当たったが、その内容についてはそろって口をつぐんでいる。 徹夜の大捜索 生田氏は明子の行方を探そうと家出当夜から3日間、徹夜で心当たりを探したが、既に東京にはいないと信じて、23日は明子の母とともに宇都宮署に出頭して植松（金章）警察部長に「もし死体が発見された場合は、秘密に引き渡してもらいたい」と懇願した。 思想界の大問題 生田氏が部長に語ったところによると、明子が自殺したとすれば思想界の大問題としてみるべきものがあり、明子は遠大な一個の理想を抱いてその犠牲となり果てたといえる。決して世の軽薄な女性のように忌まわしい痴情沙汰などはない。定二郎氏は孟嘗君（中国戦国時代の宰相）もどきの人物で、同家に寄宿する学生は多く、普段出入りしている学生も多いが、明子は別に彼らと交際するようなことはない。ただ、大学生の森田某だけは思想の友として交際していたが、その間、何ら疑うようなことはないと繰り返し弁解した。〉

「生田弘治氏」はのちにニーチェの翻訳などで知られる鳥取県出身の文芸評論家・翻訳家、生田長江(ちょうこう)のこと。図らずもここで「森田某」が登場した。それもそのはずで、「森田某」は本名・森田米松、号を白楊、のち草平といい、生田長江とは一高以来の友人で「同志」。以後「草平」で統一する。

当時、2人は明子に文学を指導しており、当然、生田は明子と草平の関係もある程度知っていた。このあたり、長江は半分「芝居」をしていたのではないか。

“家出の原因”として報じられた内容は…

二六は家出の原因も推理している。

〈 家出の原因 本紙の探知したところでは、家人や親戚の話から明子はどこまでも温良な子女で、今回の家出についても原因は不明のようだ。だが、明子は厳格な家庭に育ちながら、夫を選ぶのに何がしかの理想を持っており、年が23歳なので両親は熱心に結婚を勧め、明子は意に満たない縁談に鬱々として楽しまず、常に家にこもりがちなのも1つの原因かもしれない。家出の裏には極めて錯綜した要因がひそんでいるようだ。〉

こうして見ても、この事件の報道では二六と萬朝報が先行していたことが分かる。二六は一時衆院議員も務めた秋山定輔が、萬朝報は作家・翻訳家の黒岩涙香（周六）が創刊。山本武利『新聞と民衆 日本型新聞の形成過程』によれば、明治中期、二六は三井財閥の批判キャンペーンなどを展開。萬は有名人の妻以外の女性とのスキャンダルを取り上げた「蓄妾の実例」などを掲載し、「三面新聞」（大衆紙）として人気を競った。

日露戦争後、二六は秋山の「露探」（「ロシアのスパイ」という当時の流行語）騒ぎから部数が激減。萬朝報も戦争中の反戦主張から転換して経営的に苦しんでいたが、こうしたスキャンダルについては根強い情報網と取材経験があったとみられる。

翌3月25日付で報道のトーンは一変する。前日の24日、明子が発見、保護されたが、彼女は1人ではなかった。（つづく）

〈「娘に限ってみだらがましいことが…」高級官僚の娘（23）が失踪→100km以上離れた場所で発見…一緒にいた“男の正体”「東大卒のスーパーエリート」「妻子ある身」《塩原事件》〉へ続く

（小池 新）