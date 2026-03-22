〈23歳“美人令嬢”の失踪事件…「目が大きく、鼻筋の通った」「男勝りで成績優秀」歴史に残る一大スキャンダルになった理由とは〉から続く

いまから118年前。1908年3月に起きた、ある「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。男性は著名な作家・森田草平となり、女性は日本の女性解放運動の“旗手”平塚らいてう（雷鳥）となるが、「事件」の真相はどうだったのか、そして、なぜそれほどの騒ぎになったのか。

【実際の写真】「目が大きく、鼻筋の通った」「男勝りで成績優秀」と報じられた「明子」と相手男性

東京を飛び出した2人は、直線距離にして100km以上離れた栃木・塩原（現那須塩原市）で発見・保護され、その後ーー。当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は現代文に書き換え、適宜要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の2回目／続きを読む）

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塩原で発見…「意中の文學士と駆け落ち」

1908年3月21日、平塚明(はる)が家出をした。高級官僚である平塚定二郎の娘で、通称「明子(はるこ)」（この記事でもそう表記する）と呼ばれた“令嬢”の行方をめぐっては、結婚を嫌がって家出したのではないか、身投げをするのではないかなど、さまざまな情報が流れた。だが、3月25日付の新聞で報道のトーンは一変する。

前日の24日、明子が発見、保護されたが、彼女は1人ではなかった。各紙の見出しを見ると――。

「今様高襟(「ハイカラ」)の道行 令嬢の行衛は鹽（塩）原 相手は森田文學士」（東京朝日新聞。以下、東朝）

「禪學令嬢ハ健在です 意中の文學士と駈落(かけおち)す」（萬朝報(よろずちょうほう)）

「紛失せる令嬢 鹽原に於(おい)て押(おさえ)らる 二十世紀式の道行」（東京二六新聞。以下、二六）

東京日々（現毎日新聞。以下、東日）の「高襟」には「ハイカラ」のルビが。「ハイカラ」は新奇なもの、洋風のものを指す明治時代の新語で、羨望と冷笑のニュアンスを含んでいた。「女學生家出後報 鹽原山にて見付る」とした福沢諭吉創刊の時事新報は、本記に同行者がいたことの記述はなく、別項で「家出女學生の情人」の見出しで「文學士森田米松と徘徊しているところを取り押さえられた」と記述した。「家出令嬢の踪跡判明す」の報知新聞（以下、報知）は同行者の存在をつかめなかったようだ。この時点でもまだ、「明子」と正しく表記したのは東日と萬朝報だけだった。

「情夫は小説家、情婦は女子大学卒業生」

その中で「自然主義の高潮 紳士淑女の情死未遂 情夫は文學士、小説家 情婦は女子大學卒業生」という、当時のメディアの反応がうかがえる見出しの東朝を見よう。

〈 既報のように本郷区曙町13番地、会計検査院第四課長、平塚定二郎氏の次女・明子（23）はさる21日夜9時ごろ、突然普段着のまま家出して行方不明になった。家族の心配は尋常でなく、東京市内はもちろん鎌倉、箱根、銚子などの心当たりの場所へ人を走らせ、警察に保護願を出した。平塚氏自身は静岡まで探しに行き、いろいろ尋ねて回ったが、少しの手がかりもなく引き返してきた。ところが翌22日夕刻、明子の友人某の下に届いたはがきがあり、その文面によれば、明子は21日の上野発終列車か22日の一番列車で宇都宮か日光方面に向かった形跡があった。そのため、平塚家はさらに宇都宮、仙台、青森の各警察へ保護願を提出。明子の母は以前から知り合いの文学士・生田弘治氏と同道して23日の上野発一番列車で宇都宮へ向かった。 栃木県警察部に出頭して、植松部長が不在のため、中津川保安課長に事情を話し、明子を保護した後は発表されても仕方がないが、それまではなるべく秘密に保護を、と懇願。県庁前の旅館に宿泊した。24日朝になって、明子が塩原の山奥の尾花峠（※）で情人の文学士・森田米松（号・白楊、二十五弦）と手を携えて徘徊しているところを塩原村巡査に発見、保護されたとの通報があった。そのため、取るものもとりあえず塩原に向け出発。無事2人を引き取ったという。

※尾頭峠の誤り〉



栃木県那須塩原市の現代の光景。1908年の“事件”当時は塩原村で、1919年に塩原町となり、2005年に黒磯市・西那須野町・塩原町の3市町の合併により那須塩原市となった ©AFLO

見出しの「情夫」「情婦」は現代のような刺激的な響きではなく「男は」「女は」程度の感じなのだろう。記事は明子の性格などを描写。「今回の家出は情夫・森田文学士と久しい間意気投合した結果、情死を約束したのに相違なく、それは二人が途中で友人宛てに出した数通の手紙で明らかだ」とした。

実は森田草平は途中、宇都宮から長江宛てに「文壇に出ることは一足遅れたが、極楽へ行くことは一足早し これを信ぜよ」と書いたはがきを出しており、そこから「華厳(けごん)の滝」（※）行きの推測が生まれた。東朝の続く「決死の原因」の中見出しに続く記事は、草平の人となりと2人の関係に触れた後、後半は主見出しの「自然主義の高潮」につながる論旨。いまから見るとかなり奇異だ。

※華厳の滝：栃木県日光市にある、落差97メートルの滝。1903（明治36）年5月21日、当時旧制一高（現東大教養部）の学生だった藤村操が満16歳で華厳の滝に投身自殺した。彼の死は当時言われた「煩悶青年」の死として社会に衝撃を与えた。後を追うように華厳の滝に身を投げる人が続出。4年間に自殺を図ったのは185人、うち既遂は40人に上ったという。「若者の家出―自殺―華厳の滝」という連想は広く社会に生きていた。

東大出身で妻子のある小説家の男

〈 森田文学士は一昨年の大学（東京帝大＝現東大）出身で秀才のほまれがある。数編の小説も著して文名を知られており、家に若い妻に子どもさえある身の上なのに、明子とともに某女学校に同僚として教鞭を取っていたのが悪い因縁で、文学上の志向が同じだったことから、ついに離れられない情交を通じるに至った。しかし、一方には妻子がある身。晴れて雙棲(そうせい)の歓（※）をなすことはできず、浮世の定めを恨んだあまり、情死の覚悟を決めた。森田文学士はまず妻子を郷里に帰して面倒を避け、その後、明子と2人、死に場所を求めて東京を出たが、幸か不幸か、ついに死に場所が得られず、警官の手に保護されるに及んだ。 古来から情死は珍しくないとはいえ、今回のように、最高等の教育を受けた紳士淑女にして愚かな男女の無分別な行為を真似するのは実に未曾有のことに属する。自然主義、性欲満足主義の最高潮を代表する珍奇な見聞と言うべきだ。しかも、2人が尾頭峠の山上で保護した警官に「われらの行動は恋の神聖の発揮であり、俯仰天地に恥じず（※）」と公言するに至っては言語道断というべきではないか。

※雙棲の歓＝仲睦まじく暮らすこと

※俯仰天地に恥じず＝やましいところはなく公明正大〉

確かに、こうした事件があれば、大方が「不倫関係の清算」と見ることは現在も変わらないだろう。ただ、このあきれたような憤慨したような文章に、「事件」が世間を沸かせた主因がのぞいているような気がする。

センセーショナルだった「スーパーエリートと令嬢」の心中未遂

森田草平、本名・森田米松は1881（明治14）年3月生まれで、満27歳になったばかり。当時の日本で正式な大学は東京帝大と京都帝大（現京大）の2つだけ。東京帝大は1学年200人前後にすぎず、卒業生である「学士」は間違いなくスーパーエリート。女性も女子大出といえば砂の中のダイヤモンドのような存在で、だからこそ見出しにも取られた。その組み合わせは確かに「心中事件」史上未曾有だったかもしれない。

一方で、当時の新聞社会面担当の現場記者は総じて学歴が低く、和服に鳥打帽という旧来のスタイル。ギャップからのねたみが混じっていたとも推察できる。

実は明子が家出した翌3月22日、東京ではやはり世間を大いに騒がせる事件が起きていた。電話交換局局長の美人妻が銭湯の帰りに暴行、殺害され、当時は「大久保事件」、のちには逮捕された容疑者の通称から「出歯亀事件」と呼ばれた（「文春オンライン」2023年3月19日配信記事を参照）。そこでも「自然主義」が登場した。

伊藤整『日本文壇史12 自然主義の最盛期』によれば、1908年は、前年から雑誌に連載されていた田山花袋の「蒲団」など、人間の内面を赤裸々に描く「自然主義」の小説が目立った。その勢いに対して「自然主義とは、性を生活の第一の要因と見て、古い道徳を崩壊させる流派」という通念が流布した。「この觀（観）念は卑俗化され、好色と露骨さとが自然主義の特色であるかのや(よ)うに安易に受け取られた」（同書）。その中で発生した出歯亀事件は自然主義と結びつけられ、「自然主義は出歯亀主義」として揶揄されたという。明子と草平の「心中未遂」も同様の視線で見られたのだろう。

明子の書き置きには…

同じ日付の東日には、保護された時の2人の模様が描かれている。

「尾頭峠を2人連れで越える男女があるのを、ちょうど通り合わせた巡査はすぐそれとにらんで『ご両所、しばし』と呼び止めた。風のそよぎにも心を留める2人はハッと驚いたが、さすがに自分たちの身分を顧みて名前を偽る勇気もなく、巡査の尋問に応じて氏名を明かした」

東日はさらに父定二郎から話を聞き出し、明子の書き置きの存在を明かしている。

〈 親の欲目か、娘に限って決してみだらがましいことがあったと思わない。今回の同行者が森田文学士であることをもって2人の間に怪しい関係があるとは判断し難い。何かその間に言うに言われぬ事情があるのではないか。しかし、今回の家出がよほど堅い決心をしたうえであることは、きのう見つかった袱紗(ふくさ)の中の書き置きからも分かる。証拠となる物を一切、人目につかぬ所に隠したので、家人も何の手がかりもなかったが、机の引き出しで見つけた袱紗包みの中を何気なく見ると1通の書き置きがあった。 我が生涯のシステムを貫徹す 我がCauseによつ(っ)て斃(たお)れしなり 他人の犯すところにあらず 三月二十一日夜 平塚 明（原文のまま） とあり、この文面から見れば、あるいは親の想像以外のことに関係があるのではないかと心を痛めている。〉



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「Cause」は「原因」であり、書き置きは、家出の原因は恋愛ではなく、自分個人の世界観、人生観だと言っているのだろう。これに対して辛辣だったのは同じ日付の1面と社会面で報じた二六だ。社会面では「春子（まだ誤っている）の怪気焔（炎）」の中見出しで、保護された明子が警官に対して放った言葉を生田長江(ちょうこう)（※）から聞いて記録している。

※生田長江：のちにニーチェの翻訳などで知られる鳥取県出身の文芸評論家・翻訳家。森田草平とは一高以来の友人で「同志」。当時、2人は明子に文学を指導していた。

「駆け落ちは罪悪ではない」

〈 愛情は相互に発露して初めて円満になるものだ。だから、男女はお互いに自分の愛情の思う通り、理想の人と夫婦になることをもって真理とする。そのようにして成立した夫婦でなければ家庭の円満を保てないのではないか。家庭の主権者が娘の意中を考えずに、勝手に名誉や栄達に惑わされて配偶者を選ぶようなことは、思想界をかき乱すのも甚だしいもので、そうした結婚は永遠に円満であることはできない。私はこのように意中の人と手を取り、遠い所に来たことで、最も恋愛の真情が流露（＝にじみ出す）したと思うから、世人の言うように、駆け落ちは決して罪悪とは認められない。〉

「明子が口角泡を飛ばして気炎を吐くので、警官はあっけにとられた」と記事は言う。二六は1面でこれに反論。明子を批判する。

〈 明子の家出は全く当世流の理想的結婚を主張して家庭と相いれず、ついに今回の始末となったと報じてきたが、やはり彼女は定二郎氏その他、友人が弁護するような高潔な婦人ではないうえ、深遠な思想を持っているわけでもない。全く情夫である文学士・森田米松と手を取って野州塩原付近を道行きしつつあるだけだ。〉

よくこんなふうに断定的に書けるなと思うが、「読者にとって読み物として面白ければいい」というのが当時の新聞の性格だった。記事は平塚家についても「表面非常に厳格だが、裏では風波が絶えない」とし、明子の姉が大学生の夫を迎える際に姉妹間に感情の衝突があり、「（明子は）それからいささかやけ気味になり、女子大の悪友と交際して『恋愛は神聖なり』ととなえて、ますます厳格な定二郎氏と相いれなくなるに至った」とした。

連日報道を続ける萬朝報の筆致は同じ日付の1面でさらに悪意と皮肉に満ちている。

〈 厭世家であるはずの明子は一人旅ではなく、号を「二十五弦」と称する文学士・森田米松という恋人（スイートハート）とともに宿泊。禅学どころの騒ぎではなく、蜜のような恋学を研究していたこと、おぞましい限りだ。 明子は自分の書斎の机の引き出しにしかつめらしい遺書のようなものを入れてあったとは、いやはや、あきれ返った禅学令嬢というべきだ。〉

さらに、生田長江はかねてから明子に恋慕していたことから捜索・発見に動いたと非難している（4日後の29日付で「全くの誤聞だった」と訂正する）。おそらく社会面とは違う書き手で、生田長江を知っている人物なのではないか。

それにしても、思い込みによる悪罵を新聞で披露することにあきれる。それも当時のニュースの受け手の一面の心情を反映していたのだろう。それよりも、書き置きと「口角泡を飛ばして気炎を吐いた」内容が全く異なることに各社の記者や編集者は注意を向けなかったのだろうか。（つづく）

〈「私を虐殺なさるところを見せて」東大卒“スーパーエリート”作家と“勝気”美人令嬢（23）が失踪→大バッシング…2人が姿を消した“複雑な事情”〉へ続く

（小池 新）